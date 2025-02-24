Genel Kurul, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı davanın ardından düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çeşitli baro başkanları, avukatlar, siyasi parti temsilcileri ve yabancı hukuk temsilcileri katıldı.

Toplantı sırasında, yabancı temsilcilerin Türkiye'yi hedef alan konuşmaları üzerine bazı avukatlar tepki gösterdi. Avukat Zeynep Küçük, yerinden kalkarak kürsüye seslendi ve "Emperyalizmin temsilcileri mi bize insan haklarını öğretecek?" dedi. Bu sözler, salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Genel Kurul'un kapanışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barolar parçalanmasın diye sonuna kadar mücadele verdim. Yasa yoluyla parçalayamadıklarını bu kez mahkeme yoluyla parçalamaya yelteniyorlar." ifadelerini kullandı.

Sonuç bildirgesinde ise, "Masumiyet karinesini ve anayasayla güvence altına alınmış hakları sistematik olarak ihlal eden, adil yargılama gereklerini yerine getirmeyen yargı mensupları hukuku çiğnemektedir. Biz buna izin vermeyeceğiz, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz." denildi.

Genel Kurul'da yaşanan bu olaylar, İstanbul Barosu'nun içindeki farklı görüşlerin ve mevcut yönetimle ilgili tartışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.