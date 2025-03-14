Yağmur, Kar ve Düşük Sıcaklıklar Kapıda

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Ankara, Bolu ve Erzurum’da hava sıcaklıklarının -4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Konya’da -3, İstanbul’da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır’da 3, Antalya’da ise 6 dereceye kadar gerileyecek.

Meteoroloji’den Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle tarımsal üretim yapılan bölgelerde zirai don riski oluşabileceği konusunda uyardı. Çiftçilerin ve tarımla uğraşanların bu duruma karşı önlem almaları gerektiği vurgulanırken, hava olaylarının takibinin önemine dikkat çekildi.

Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları, Meteoroloji’nin güncel uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.