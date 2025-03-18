DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan "Türkiye’ye ait SİHA ile gerçekleştirilen saldırıda anne, baba ve 7 çocuğun hayatını kaybettiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede yalnızca terör örgütlerini hedef aldığı vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için operasyonların en yüksek hassasiyetle planlandığı ifade edildi.

"Her Türlü Tedbir Alınıyor"

DMM’nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği tüm operasyonlarda, masum sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu operasyonlar, terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Operasyonların planlama ve icrasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir."

Ayrıca, bölgede insani yardım çalışmalarının kesintisiz şekilde devam etmesi için de Türkiye’nin gerekli tüm desteği verdiği vurgulandı.

Manipülasyona Karşı Uyarı

DMM, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kamuoyuna bu tür haberlere itibar etmemesi çağrısında bulundu.