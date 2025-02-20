Yapılan açıklamada, Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıklarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış göstererek 366,2 milyar ABD doları, yükümlülüklerinin ise yüzde 1,3 azalarak 660,9 milyar ABD doları seviyesine indiği belirtildi. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin net UYP’si 13,3 milyar ABD doları azalarak eksi 294,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

Yatırım Kalemlerindeki Değişimler

Portföy yatırımları kalemi, yüzde 6,9 azalarak 4 milyar ABD doları seviyesine düştü. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 artarak 71,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 azalarak 135,9 milyar ABD doları oldu. Rezerv varlıklar ise yüzde 2 artarak 155,2 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 4,4 azalarak 47,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülüklerdeki Gelişmeler

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar/krediler/diğer sektörler kalemi, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokundaki güncellemelerle 2024 yılı 3. çeyreğinde 5,6 milyar ABD doları olarak güncellendi. Yükümlülükler alt kalemlerinde, doğrudan yatırımlar kalemi, döviz kurlarındaki artış ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde 4,4 azalarak 181,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 1,8 artarak 124,4 milyar ABD doları oldu. Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,8 azalarak 354,7 milyar ABD doları seviyesinde kaydedildi. Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri de yüzde 9,4 oranında azalarak 34,8 milyar ABD doları olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, yıl sonunda ciddi bir açık verdi ve 294,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, yurt içi ve yurt dışı yatırımlar, borçlanma ve ticaret dengesinin ekonomik performans üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.