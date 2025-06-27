Otomobil, Buzdolabı ve Kombide Milyonları Aşan Üretim

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 1 milyon 169 bin 17 adet otomobil, 9 milyon 392 bin 251 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 204 bin 576 adet hermetik kombi ve 1 milyon 14 bin 794 adet motosiklet üretildi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisiyle 34 milyon 810 bin 425 adet güneş pili ve paneli üretimiyle bu alanda da ciddi bir sıçrama yaşandı.

Hazır Beton Üretiminde Rekor: 300 Milyon Tonu Aştı

İnşaat ve altyapı yatırımlarının etkisiyle 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton üretimi gerçekleştirildi. Bu miktar, inşaat sektörünün sanayi üretimindeki önemini bir kez daha teyit etti.

Sanayi Satış Geliri 18,8 Trilyon TL'ye Ulaştı

Sanayi üretiminden yapılan satışlar 2024’te 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL'ye yükseldi. Bu rakam, 2023’te 13,3 trilyon TL, 2022’de ise 8,9 trilyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Sadece iki yıl içinde üretimden elde edilen satış gelirinde %110’un üzerinde artış yaşandı.

Gıda, Metal ve Otomotiv Öne Çıktı

Toplam satış değerinin %14,9’unu gıda sanayi ürünleri, %10,7’sini ana metal sanayi ürünleri ve %9,3’ünü motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı oluşturdu. Tekstil sanayi ürünlerinin payı ise %6,1 olarak belirlendi.

Yüksek Teknoloji Ürünlerin Payı Artıyor Ama Hâlâ Sınırlı

2024 yılında imal edilen yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam üretim satışındaki payı %3,5’te kaldı. Düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri ise %68,4’lük bir payla üretimde başı çekerken, orta-yüksek teknoloji grubunun payı %28,1 oldu.

Ara Malları Lokomotif Rolünde

Ana sanayi grupları içerisinde ara malları, toplam satışların %44,6’sını oluşturdu. Dayanıksız tüketim malları %23,4, sermaye malları ise %21’lik paya sahip oldu.

Otomotivde Üretim Üssü: Marmara

Motorlu taşıt imalatının merkezi, üretimden satışların %82,3’ünün gerçekleştiği beş şehir oldu. Bu iller sırasıyla Kocaeli (%32,3), Bursa (%28,8), Sakarya (%13), Aksaray (%4,2) ve İstanbul (%4) şeklinde sıralandı.

Fason Üretimde Tekstil ve Giyim Başı Çekiyor

2024 yılında fason üretimle yapılan satışların %36,4’ü giyim eşyaları, %17,4’ü tekstil ürünleri ve %9,1’i fabrikasyon metal ürünlerinden oluştu.

Geri Dönüşümle 2,4 Milyon Ton Hammadde Kazanıldı

Sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda geri kazanım faaliyetleri de ivme kazandı. 2024’te 2 milyon 456 bin 307 ton ikincil hammadde geri dönüşüm yoluyla üretildi. Bu hammaddelerin %61,7’si metal esaslı iken, kalan %38,3’ü metal dışı maddelerden elde edildi.