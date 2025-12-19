Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28’inci Geleneksel Tüketici Ödülleri ile Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bilinçli tüketicinin güçlü ekonominin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Bolat, adil ve rekabetçi piyasa yapısının korunması için yoğun denetimler yapıldığını ifade etti.

Restoran ve kafelere fiyat şeffaflığı zorunluluğu

Fiyat Etiket Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemelere dikkat çeken Bolat, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde menü ve fiyatların iş yeri dışında görünür şekilde sergilenmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Karekod uygulamasıyla tüketicilerin fiyatlara kolayca ulaşabileceğini belirten Bolat, belirli kriterlerin üzerindeki işletmelerin fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığına bildireceğini kaydetti.

Bolat, “Doğru etiket, şeffaf ticaret anlayışıyla tüketicilerimiz kesesine ve zevkine uygun işletmeleri daha rahat tercih edebilecek” dedi.

Reklam Kurulu denetimleri artarak devam ediyor

Güvenilir reklamın sağlıklı piyasanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, Reklam Kurulunun televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarını titizlikle denetlediğini belirtti.

Bolat, “Son 2,5 yılda Reklam Kurulu, kendisine iletilen şikayetleri tek tek inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladı” diye konuştu.

Toplam cezalar 6,8 milyar lirayı buldu

Tüketici sözleşmeleri, abonelik hizmetleri, bankacılık, enerji ve e-ticaret alanlarında yapılan denetimlere de değinen Bolat, yasa dışı uygulamalara karşı 2,5 yılda 4,7 milyar lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Ürün güvenliği denetimlerinde 100 milyon lira, fiyat etiketi ihlallerinde ise 1,4 milyar lira ceza kesildiğini belirten Bolat, toplamda tüketicinin korunmasına yönelik 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Güvensiz ürün oranı yüzde 1,1’e düştü

Bolat, piyasa gözetimi ve denetimleri sayesinde 2011 yılında yüzde 32 olan güvensiz ürün oranının yüzde 1,1 seviyesine gerilediğini vurguladı. İnsan sağlığına aykırı ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamaların artırıldığını da sözlerine ekledi.

2 milyon dosya çözüme kavuştu

Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmalarına da değinen Bakan Bolat, son 2,5 yılda yaklaşık 2 milyon dosyanın sonuçlandırıldığını ve 21 milyar liralık uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Sürelerin 90 günün altına düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.