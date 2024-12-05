Bakanlık, gıda güvenliği kapsamında denetimlerini sıklaştırarak "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerine yeni ürünler ekledi. Çayda yapılan bu hileler, tüketiciler arasında büyük tepki topladı.

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Hileli Çay Markaları Açıklandı: İşte Halk Sağlığı İçin Tehdit Oluşturan Firmalar

Türkiye'nin tarım denetim otoritesi, gıda boyası kullanımı nedeniyle 4 çay firmasını listeye ekledi. Bu durumun çay tüketiminin yüksek olduğu Türkiye'de halk sağlığı için risk teşkil ettiği vurgulandı. Bakanlık yetkilileri, sahtecilikle mücadele kapsamında denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

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Hileli Ürünlere Geçit Yok: Çayda Gıda Boyası Skandalı

Denetim sonuçlarına göre, tüketicilerin güvenini zedeleyen 4 çay markası gıda boyası kullanımı nedeniyle ifşa edildi. Yetkililer, bu ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.
Bakanlık açıklamasında, taklit ve tağşiş ürünlerin tespit edilmesinde tüketicilerin bilinçli olmasının önemine vurgu yapıldı.