Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip olan işletmede, 1996 yılından bu yana gen kaynaklarını koruma ve gelecek nesillere aktarma çalışmaları kapsamında bu özel ırkların yetiştiriciliği titizlikle yürütülüyor.

Karacabey Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık’ın verdiği bilgilere göre, 47 baş Akbaş ve 40 baş Kangal anneden oluşan toplam 210 köpeğin bakım ve beslenmesi gerçekleştiriliyor. Tesisteki köpekler, kendilerine ayrılan alanlarda özgürce gezip enerjilerini atabiliyor. Heybetli görünümleri ve görev bilinciyle öne çıkan bu köpekler, Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi görüyor.

2024 yılında 110, 2025'in ilk dört ayında ise 50 köpeğin satışı gerçekleşmiş durumda. Kangal ve Akbaş yavrularına sahip olmak isteyenler, dilekçeyle başvurarak sıraya giriyor. Mevcut talep yoğunluğu nedeniyle bugün başvuranlara en erken 6 ay sonraya teslim tarihi veriliyor.

Yavrular, KDV dahil 17 bin 400 TL'den satışa sunuluyor. Yanık, kangalların özellikle koyun sürülerini koruma konusunda uzmanlaşmış olması nedeniyle çobanlar tarafından tercih edildiğini, Akbaşların ise fabrika, bahçe ve özel alanların korunmasında yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

Kökenleri Anadolu’nun derin tarihine dayanan bu iki ırk, sürü ve alan koruma görevlerinde sağladıkları yüksek performansla sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük saygı görüyor. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Kangal ve Akbaşlar, TİGEM’in çalışmalarıyla geleceğe güvenle taşınıyor.