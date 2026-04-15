İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi (INRAIL), Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan tarihi 1.6 milyar euroluk finansman anlaşmasının ardından resmen uygulama aşamasına girdi. Anlaşmaya Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza koydu. ABD’nin başkenti Washington D.C.'deki imza töreninde konuşan Bakan Şimşek, anlaşmanın Dünya Bankası tarihinde onaylanan üçüncü büyük proje olduğunu ve Türkiye'nin stratejik altyapı kapasitesine duyulan muazzam küresel güveni gösterdiğini vurguladı. Orta Koridorun şu anda Pekin ile Londra arasında sadece 18 günlük transit süresiyle en hızlı güzergah olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek İstanbul Boğazı'ndan geçen yıllık yük hacmini 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkararak kıtalararası ticarette "dönüştürücü bir sıçrama" sağlayacağını kaydetti.

Dünya Bankası Operasyonlar Genel Müdürü Anna Bjerde, projenin üç stratejik güzergahta bağlantıları güçlendireceğini belirterek, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru. Lojistiğin ötesinde, projenin bölgede 400 biden fazla yüksek gelirli iş imkanı sağlaması, ağır yük taşımacılığı için karbon nötr bir altyapı oluşturması, imalat, tarım ve hizmet sektörlerinde refahı arttırması bekleniyor" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 127 kilometrelik elektrikli, yüksek kapasiteli bir demiryolu hattının inşası kapsayan INRAIL projesi Orta Koridorun en kısıtlayıcı darboğazını aşmayı hedefliyor. Projenin toplam maliyetinin 8,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve finansmanın yüzde 83'ü uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla sağlanıyor.