Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azalırken, gerçek kişi ticari işletme kuruluşları yüzde 1,2 geriledi. Kapanan şirket sayısında ise yüzde 10,2 düşüş yaşandı. Kapanan kooperatifler yüzde 25,2 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 13 artış kaydedildi.

Mart ayında dikkat çeken değişimler

Mart 2026’da, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında belirgin bir değişim görülmezken, kooperatif kuruluşları yüzde 36,3, gerçek kişi işletmeleri ise yüzde 4,2 azaldı. Kapanan şirketler yüzde 6,4 azalırken, gerçek kişi işletme kapanışları yüzde 45,6 arttı.

Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 11,2, kooperatif sayısı yüzde 22,1 ve gerçek kişi işletme sayısı yüzde 13,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,6 yükseldi.

Martta 8 bin 379 şirket kuruldu

Mart ayında 8 bin 379 şirket kuruldu. Bunların 891’i anonim, 7 bin 488’i limited şirket oldu. Aynı dönemde 116 kooperatif kuruldu. Kuruluşların yüzde 36,1’i İstanbul’da, yüzde 9,8’i Ankara’da ve yüzde 5,9’u İzmir’de gerçekleşti. Tüm illerde şirket kuruluşu yapıldı.

Kurulan şirketlerin toplam sermayesi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı.

Sektörel dağılım

Mart ayında kurulan şirketlerin en büyük kısmı toptan ve perakende ticaret (2 bin 792), inşaat (1 bin 286) ve imalat (954) sektörlerinde yer aldı. Kapanışlarda da benzer şekilde ticaret, imalat ve inşaat sektörleri öne çıktı.

Kooperatif ve yabancı sermaye verileri

Kurulan 116 kooperatifin 80’i konut yapı kooperatifi olurken, 16’sı işletme, 7’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kaydedildi.

Mart ayında 827 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 427’sinde Suriye, 109’unda Türkiye, 37’sinde İran ortaklığı bulunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde yabancı payı yüzde 95,3 olarak hesaplandı.

Girişimci profili

Anonim şirketlerde kadın girişimci oranı yüzde 13,2, limited şirketlerde yüzde 17,1, kooperatiflerde yüzde 24,4 oldu. Gerçek kişi işletmelerde ise bu oran yüzde 13,4 olarak kaydedildi.

Yaş dağılımında ise anonim ve kooperatif şirketlerde en yüksek oran 35-44 yaş grubunda görülürken, limited şirketlerde 25-34 yaş grubu öne çıktı.