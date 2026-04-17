Kurumun açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirildiği ve bu durumun rekabeti bozucu nitelikte “topla-dağıt karteli” oluşturduğu tespit edildi. Bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Rekabet Kurulu, MediaMarkt’ın uzlaşma yoluna gitmemesi nedeniyle tam idari para cezası uygulandığını açıkladı. Şirkete verilen ceza tutarı 330.322.816,48 TL olarak kayıtlara geçti.

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa ve Vatan Bilgisayar daha önce uzlaşma yoluyla ceza almıştı. Teknosa’ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar’a ise yaklaşık 21 milyon TL ceza uygulanırken, Fakir Elektrikli Ev Aletleri de uzlaşma kapsamında yaklaşık 26 milyon TL ceza ödemişti.

Soruşturma sürecinin Mart 2025’te başlatıldığı ve küçük ev aletleri pazarında fiyat ile strateji koordinasyonuna yol açabilecek uygulamaların mercek altına alındığı belirtildi.