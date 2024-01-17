Katılım Emeklilik DigiZoo, 850 metrekarelik deneyim alanında geçmiş ile gelecek, doğal canlı yaşamı ile insan arasında bilgi ve eğlenceyi birleştiren teknolojik bir köprü kuruyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Faizsiz BES ve sigortacılığın öncü şirketi olarak sektörde 10’uncu yılımıza girdik. Bu kez farklı bir kulvarda bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. DigiZoo deneyim alanımızda geleceğin teknolojileri aracılığıyla özellikle genç nesillerde sürdürülebilir geleceğe dair farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, alışveriş, sanat ve eğlencenin buluşma noktalarından İstanbul Acıbadem’deki Akasya’da ziyaretçileriyle buluştu. Katılım esaslı BES ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik ile Türkiye’nin önde gelen dijital tasarım stüdyosu ve teknoloji şirketi Polyvision iş birliğinde hayata geçirilen Katılım Emeklilik DigiZoo, son yılların en dikkat çekici yeni teknolojilerinden biri olan hologram tekniği ile 25’ten fazla canlı türünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Katılım Emeklilik Digizoo, 550m2 deneyim alanı, 150m2 kafeterya ve 150m2’lik giriş alanı olmak üzere toplamda 850 metrekarelik alan üzerine kuruldu.

Çocuklar için gün boyu eğlence

Katılım Emeklilik Digizoo; Brifing Odası, Laboratuvar, Avatar Ormanı, Dinozorlar Alanı, Günümüz Doğa Canlıları ve Denizaltı alanı olmak üzere 6 bölümden oluşan sergi alanının yanı sıra etkinlik alanları ve kafesi ile misafirlerini ağırlıyor. Katılım Emeklilik DigiZoo’da ziyaretçiler, zaman yolculuğu temasıyla senaryolaştırılmış bir hikaye üzerinden sadece günümüzde yaşayan değil, nesli tükenen dinozorlar ve tek boynuzlu at gibi mitolojik canlılara da büyüleyici bir atmosfer eşliğinde tanıklık ediyor.

Atölye alanında ise gün boyu çocuklara yönelik bez çanta boyama, ahşap kuş evi boyama, oyun atölyesi, geri dönüşümden oyuncak yapımı, pop-up kart yapımı gibi geniş içerikte beceri gelişim atölyeleri düzenleniyor. Giriş alanında kurulu “Dino ile selfie” ve “animatik köpeği sev/besle” gibi ekranlar özellikle küçükler için eğlenceli anlar yaşatıyor. Ziyaretçilerin Türkiye’nin ilk holografik yaşam parkı Katılım Emeklilik DigiZoo hakkında daha geniş bilgi edinmesi ve bilet satışı için www.digizoo.com.tr adresinde bir web sitesi de hazırlandı.

Ayhan Sincek: Katılım Emeklilik 10’uncu yaşını kutluyor

DigiZoo açılış etkinliğinde yaptığı konuşmasında Katılım Emeklilik’in 10’uncu yaşını kutladığını da vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “10 yıl önce katılım esaslı BES ve sigortacılık alanında ülkemizdeki ilk öncü adımları atarak yola çıkarken, hedefimiz sektörümüzün en güvenilir ve tanınan markalarından biri olmaktı. Bugün 19 milyar fon büyüklüğü ve 1,1 milyon BES sözleşmesi ile katılımcılarımızın geleceklerinin teminat alarak sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline geldik” dedi.

“Sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz”

“Katılım Emeklilik olarak bu kez farklı bir kulvarda bir ilke imza atmaktan dolayı heyecanlıyız” ifadelerini kullanan Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Katılım Emeklilik kurulduğu ilk günden bu yana sektörün dijital dönüşümünde her zaman ön sıralarda yer alan bir şirket oldu. Katılım Emeklilik desteğiyle hayata geçirdiğimiz DigiZoo da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Dijital teknolojinin en son yenilikleri sayesinde geçmiş ile gelecek arasında köprü kuracak olan Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkını ziyaretçiler ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DigiZoo deneyim alanımızda öncelikle geleceğin teknolojileri aracılığıyla genç nesillerde sürdürülebilir geleceğe dair farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın dünyadaki en ileri teknolojilerle genç yaşta tanışmalarını da çok önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle, çocuklarıyla bu farklı deneyimi yaşamaları için Katılım Emeklilik DigiZoo’ya davet ediyoruz.”