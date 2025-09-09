Hizmet ihracatında en büyük payı seyahat hizmetleri aldı. 2023’te ihracatın yüzde 47,4’ünü oluşturan seyahat hizmetleri, 2024’te yüzde 48’e çıktı. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin payı ise yüzde 36,3’ten yüzde 35’e geriledi. Üçüncü sırada ise yüzde 5,9 pay ile “diğer iş hizmetleri” sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2024 yılında 40 milyar 990 milyon dolar oldu. 2023’te 38 milyar 314 milyon dolar olan ihracat, yüzde 7 artış gösterdi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artışla 5 milyar 335 milyon dolara ulaştı.

Hizmet ithalatında ise taşımacılık sektörünün payı öne çıktı. Toplam ithalatın yüzde 38,3’ünü oluşturan taşımacılığı, yüzde 16,4 payla “diğer iş hizmetleri” ve yüzde 13,2 payla seyahat hizmetleri takip etti.

Seyahat hizmetleri hariç hizmet ticaretinde en fazla işlem Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleşti. 2024 yılında AB ülkelerine yapılan hizmet ihracatı 21,8 milyar dolar olurken, diğer Avrupa ülkelerine ihracat 8,4 milyar dolar olarak kaydedildi. İthalatta ise AB ülkelerinden 20,5 milyar, diğer Avrupa ülkelerinden 5,1 milyar dolarlık hizmet alındı. AB ülkeleri, toplam hizmet ihracatının yüzde 35,8’ini ve ithalatının yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

Seyahat hizmetleri dışındaki ihracatta Almanya liderliği elinde tuttu. Almanya’ya yapılan ihracat 7,5 milyar dolar ve toplam ihracatın yüzde 12,3’ünü oluşturdu. Bunu yüzde 11,8 pay ve 6,9 milyar dolarlık ihracat ile ABD, yüzde 6,1 pay ve 3,6 milyar dolar ile Birleşik Krallık izledi. İthalatta ise İrlanda ilk sırada yer aldı; 4,4 milyar dolarlık ithalat ve yüzde 9,1 payla İrlanda’yı, ABD ve Almanya takip etti.

TÜİK verileri, Türkiye’nin hizmet ticaretinde güçlü bir büyüme eğilimi sergilediğini ve özellikle seyahat ve taşımacılık hizmetlerinde dünya genelinde rekabetçi bir konuma sahip olduğunu ortaya koyuyor.