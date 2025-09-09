Yeni Damga Vergisi Tutarları

Yeni düzenlemeye göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları şu şekilde belirlendi:

Yabancı ülkelerden gelen posta gönderileri için: Her gönderi maddesi başına 7 TL maktu damga vergisi ödenecek.

Vergi beyannameleri: 665 TL ile 1.350 TL arasında değişen tutarlar uygulanacak.

Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 1.350 TL.

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri: 495 TL.

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleşik hali: 790 TL.

Bu artışlarla birlikte, damga vergisi tutarları yıl içinde toplamda yaklaşık %94 oranında bir artış göstermiş oldu.

Etkiler ve Uyarılar

Yeni düzenleme, özellikle küçük işletmeler ve bireysel mükellefler için ek mali yük oluşturabilir. Birden fazla beyanname veren kurumlar, yıl içinde damga vergisi için daha yüksek bütçeler ayırmak zorunda kalacak. Bu nedenle, mükelleflerin yeni tutarları dikkate alarak mali planlamalarını gözden geçirmeleri önemlidir.