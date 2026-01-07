Türkiye’nin dünyaca ünlü tarım ürünlerinden Bursa siyah inciri, 2025 yılında yaşanan zirai don ve kuraklık gibi olumsuzluklara rağmen ihracatta değerini artırmayı başardı. Kraliçe inciri olarak da bilinen ürünün ihracatı, 2024’e göre yüzde 12,3 artışla 70,3 milyon dolara yükseldi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgilere göre, Bursa siyah incirinin kilogram başına ihracat değeri 2024’te 3,46 dolar seviyesindeyken, 2025’te yaklaşık 1 dolar artarak 4,43 dolara çıktı. Değer artışı, üretici ve ihracatçının yüzünü güldürdü.

Türkiye, Dünya İncir Üretiminde Lider

Ege’den Marmara’ya, Akdeniz’den Anadolu’ya uzanan bereketli topraklara sahip Türkiye, hem taze hem de kuru incir üretiminde dünya lideri konumunda bulunuyor. Yüzyıllardır Bursa’da yetiştirilen ve yüksek aromasıyla öne çıkan Bursa siyah inciri, Türkiye’nin toplam incir ihracatının yüzde 70’inden fazlasını tek başına karşılıyor.

“Bursa Karası” olarak da bilinen ve 3 Mayıs 1990’da tescillenen Bursa siyah inciri, 24 Eylül 2024’te Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alandaki gücünü pekiştirdi. Ürünün tanımlı coğrafi alanı Bursa’da 151 köy ve mahalleyi kapsıyor.

En Fazla İhracat Almanya’ya

2025 yılında Bursa siyah incirinde en fazla ihracat 21 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı sırasıyla Avusturya (7,8 milyon dolar), Hollanda (6 milyon dolar), Birleşik Krallık (5,8 milyon dolar) ve İsviçre (4 milyon dolar) izledi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) verilerine göre, birlik bünyesinde Bursa siyah inciri ihracatı 33,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Kaliteli Ürün Olsaydı Rakamlar Daha Yüksek Olurdu”

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, zirai don ve kuraklık nedeniyle ürün kalitesinde düşüş yaşandığını belirterek, “İhracat miktarımız 18 bin tondan 15 bin tona geriledi. Kalite sorunu yaşanmasaydı çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilirdik” dedi.

Bursa siyah incirinin Türkiye’nin farklı bölgelerinde de üretilmeye başlandığını ifade eden Yazgan, “Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli’de üretim yapılıyor. Ancak Bursa siyahı daha kalın kabuklu ve raf ömrü daha uzun. Erkenci olması pazarda avantaj sağlıyor, çiftçi de kazançlı olduğu için bu ürünü tercih ediyor” diye konuştu.

Yazgan, tüm olumsuzluklara rağmen 70 milyon doları aşan ihracatın önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin çok yüksek olmasına rağmen yeterince değerlendirilmediğini sözlerine ekledi.