Demircan, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Türkiye’nin kurulu kapasitesinin yaklaşık 120 bin megavata ulaştığını, yıl sonuna kadar devreye alınacak bin 400 megavatlık ilave yatırımla bu rakamın daha da artacağını belirtti. 2035 yılı hedefinin ise 226 bin megavata ulaşmak olduğunu söyleyen Demircan, büyümenin büyük ölçüde özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştiğinin altını çizdi.

Yenilenebilir Enerji Gücünü Artırıyor

Türkiye'nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının hızla arttığına dikkat çeken Demircan, 2002 yılında yüzde 61 olan yenilenebilir enerjinin payının bugün yüzde 77’ye ulaştığını ifade etti. Bu dönüşümde güneş ve rüzgar enerjisinin önemli rol oynadığını belirten Demircan, 2035’e kadar bu oranın korunarak enerji üretiminde sürdürülebilir bir yapının hedeflendiğini söyledi.

Kömür Üretimine Yeni Destek Planı

Kömür üretimi ve mevcut kömür santrallerinin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Demircan, yerli kömürün sistemde daha etkin kullanılması için yeni teşviklerin yolda olduğunu duyurdu. Yerli üretimi destekleyerek enerji ithalatını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Demircan, detayların önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanacağını belirtti.

Bursa’da Enerji ve Sanayi Güç Birliği

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da açılışta yaptığı konuşmada, enerjinin ekonomik kalkınmanın temel unsuru olduğunu vurguladı. Bursa gibi sanayi gücü yüksek bir şehirde böyle bir zirvenin düzenlenmesinin önemine işaret eden Ayyıldız, enerji verimliliği ve çeşitliliği konusundaki vizyoner adımlar için bakanlığa teşekkür etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin ülke ekonomisi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "RES ve GES kapasitelerinin artırılması iş dünyamıza bir yatırım çağrısıdır. Yeşil ve dijital dönüşüm artık ihracat odaklı büyümenin vazgeçilmez bir parçası" dedi.

İki Gün Boyunca Sektörün Geleceği Konuşulacak

Zirve kapsamında düzenlenen açılış töreninde etkinlik sponsorlarına plaketleri takdim edildi. Uludağ Enerji Zirvesi, iki gün boyunca "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları", "Enerji Yatırımlarında Finansal Dönüşüm", "Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Stratejisi" gibi sekiz farklı başlık altında sektör profesyonellerini ve akademisyenleri bir araya getirecek.