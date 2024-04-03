Forbes Dünya Milyarderleri Listesi'nde bu yıl 2 bin 781 kişi yer aldı. Geçen yıla kıyasla toplam milyarder sayısı 141 kişi artarken 2021'deki rekor 26 kişiyle geride bırakıldı ve yeni bir rekor kaydedildi.

Milyarderlerin toplam değeri de 14,2 trilyon dolara ulaşarak 2023'e göre 2 trilyon dolar arttı. Böylelikle 2021'de kırılan bir önceki rekorun 1,1 trilyon dolar üzerine çıkıldı.

Dünyanın en zenginleri

Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg milyarderler arasında başı çekerken, OpenAI'den Sam Altman da aralarında bulunduğu 265 yeni kişi de listede yer aldı.

Listede son 15 yıldır ilk kez 30 yaşın altında kendi birikimiyle milyarder olan birinin bulunmaması ise dikkati çekti. Buna göre 30 yaşın altındakilerin tamamının servetlerini miras yoluyla kazandığı görüldü.

İlk üç sıradaki isimler ise geçen yıla göre değişmezken listenin ilk 10'unun tamamı erkeklerden oluştu.

Buna göre LVMH gibi lüks mal üreticilerinin sahibi olan Bernard Arnault, 2024'te de listenin başında yer aldı. Arnault, servetini bir önceki yıla göre 22 milyar dolar artırarak 233 milyar dolara çıkardı.

Geçen yıl da ikinci sırada olan Elon Musk listedeki yerini korurken, bir önceki yıl 180 milyar dolar olan servetini 195 milyar dolara çıkardı.

60 yaşındaki Jeff Bezos ise servetini 114 milyar dolardan 194 milyar dolara yükselterek üçüncü sırada yer aldı.

39 yaşındaki Mark Zuckerberg ise 177 milyar dolarla dördüncü sıradan kendisine yer buldu. Zuckerberg, geçen yıl 64 milyar dolarlık servestiyle 16. sırada bulunuyordu. Zuckerberg'in servetindeki artışta META hisselerindeki artış etkili oldu.

Türkiye’nin en zengin ismi değişti

Listede Türkiye adına zirvede ise 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. 65 yaşındaki Yıldız Holding patronu Ülker'in serveti geçen yıl yaklaşık 100 milyon dolar arttı ve dünyanın en zenginleri listesinde 2024 yılında 597. sırada yer aldı. 2022 listesinde zirvede olan Ülker, geçen sene Türkiye'nin en zengin ikinci, dünyanın en zengin 534. ismi olmuştu.

Türkiye'nin ikinci en zengin ismi ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı oldu. 63 yaşındaki Kazancı'nın serveti bir yılda 1 milyar dolar arttı. Geçen sene Türkiye'nin yedinci, dünyanın 1217. zengini olan Kazancı, dünya listesinde bu yıl 920. sıraya yükseldi.

Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın 497. zengini olan Sasa Polyester patronu İbrahim Erdemoğlu, bu yılki listede 2,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin beşinci, dünyanın 1187. en zengin ismi oldu. 61 yaşındaki Erdemoğlu'nun serveti bir yılda borsadaki Sasa hisselerindeki değer kaybının etkisiyle 2,5 milyar dolar azaldı.

Geçen sene milyarderler listesinde yer alan Turgay Ciner ve Hanifi Öksüz ise bu yılki listede kendisine yer bulamadı.