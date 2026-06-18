Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın hizmete açılacak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikada kat edileceğini belirterek, 'Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır. Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 'Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak, 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son etabı Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete sunarak; İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegâne yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır. Bakın İstanbul gibi büyük metropoller, milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir' diye konuştu.

'Raylı sistemler, hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısıdır'

Raylı sistemlerin 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olması olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'Raylı sistemler, yalnızca yolcu taşıyan ulaşım modu olmanın çok ötesinde modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkân tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir; gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır. Özetle raylı sistemler, hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısıdır. Bu anlayış ve vizyonla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

'İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı'

Yarın açılacak hatla birlikte bakanlık tarafından İstanbul'a kazandırılan raylı sistem hattının uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bin 58 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır. Az öncede belirttiğim üzere İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu, hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağıdır. Bu doğrultuda bugüne kadar asrın projesi Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu,Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Artık metro trenlerimiz, bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta; İstanbul'un kalbine, ruhuna ve geleceğine kan taşımaktadır' diye konuştu.

'11 kilometre hatta daha çalışmalarımız sürüyor'

Uraloğlu, 11 kilometre hatta daha çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, 'İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren, dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldık ve yenilerini de hizmete sunmaya devam ediyoruz. Şu anda 4,5 km uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 6,3 km'lik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı olmak üzere yaklaşık 11 kilometre hatta daha çalışmalarımız sürüyor. Bu hatlarımızda tamamlandığında İstanbul genelinde bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacaktır. 16 istasyondan oluşan 69 km uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro projesini İstanbul Havalimanı'nı merkeze alarak, 37,5 km uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 km uzunluğunda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda İstanbullu vatandaşlarımızın hizmete sunmuştuk' ifadelerini kullandı.

'Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada kat etmeye başlayacağız''

İstasyonlar arasında kaç dakika olacağı bilgisini de paylaşan bakan Uraloğlu, 'Şimdi arkadaşlar aslında biz yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 km uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 km uzunluğunda olup, 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversite, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonu'nda ise Yüksek Hızlı Tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir. Ayrıca hattımızın 2043 yılına kadar olan projeksiyonda yollarda geçen zamandan 117 milyon saat tasarruf edecek, böylece karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden toplam ekonomik kazancımız 935 milyon avro olacaktır.'

'72 metre ile Türkiye'nin en derin metrosu Gayrettepe İstasyonu'nu bu proje içerisinde inşa ettik'

Raylı sistemlerde kullanılan yerli ve milli sistemlere vurgu yapan Uraloğlu, 'Şu anda ülkemizin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra başka birçok özelliğiyle de 'ilk'leri ve 'en'leri olan bir projeden bahsediyoruz. Bazılarını zaten hatırlayacaksınızdır. Örneğin 72 metre ile Türkiye'nin en derin metrosu Gayrettepe İstasyonu'nu bu proje içerisinde inşa ettik. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullandık. Ve TBM ilerlemelerinde günde 64,5 metre, haftada 306 metre, ayda bin 233 metre kazı ile dünya rekorları kırdık. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtıyor. Çünkü projemiz 69 km ile Türkiye'nin en uzun metro hattı olduğu gibi Türkiye'nin sürücüsüz en hızlı ve uzun hattı da oldu. İlk defa yerli ve milli imkanlarla bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu hattımızda kullandık ve hattımızda hizmet verecek araçlarımız da ülkemizin yerli ve millî üretim gücünün en güzel nişanelerindendir. Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye'de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız tasarım hızı saatte 132 km olup, işletmede saatte 120 km hıza ulaşacak ve her bir set bin 142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır' dedi.

'Hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz'

Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız. Bu proje sadece bir metro hattı değildir. İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kalbinde bir yüzük gibi; batısını doğusuyla, kuzeyini güneyiyle kesintisiz bir ring ile birleştiren, kentin nabzını güçlendiren ve tüm parçalarını birbirine sımsıkı bağlayan muhteşem bir eser haline gelmiştir. Araç trafiğini azaltan, insanımızın yaşam kalitesini yükselten, yeşil ve sürdürülebilir bir ulaşım vizyonunun en somut örneğidir. Aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli ve milli teknolojinin de zaferidir. Yarınki açılışla birlikte İstanbul'umuza kazandırdığımız bu eşsiz eserin yapımında emeği geçen tüm yüklenici firma çalışanlarımıza, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzün değerli ekiplerine, mühendislerimize, teknik personelimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yarın hizmete açılacak 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimimizin İstanbul'umuza, İstanbullularımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.