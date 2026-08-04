Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nu ziyaret ederek ilçenin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve planlanan projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile Sarıgöl'de görev yapan mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Sarıgöl ilçesinin öncelikli ihtiyaçları, mahallelerden gelen talep ve öneriler ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Toplantıda ortak akıl anlayışı doğrultusunda fikir alışverişinde bulunulurken, Sarıgöl'e daha etkin ve hızlı hizmet sunulabilmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, 'Sarıgölümüz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri, ilgi ve alakaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Sarıgöl'de planlanan hizmet ve yatırımların koordinasyon içinde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.