2-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, “en güvendiğiniz siyasetçiler kimler?” sorusu yöneltildi.

İlk sırayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

CHP lideri Özgür Özel üçüncü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dördüncü sırada geldi.

CHP lideri Özgür Özel üçüncü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise dördüncü sırada geldi.

Kobani davasında 47 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise ORC'nin anketine göre Türkiye'de en güvenilir 10 siyasetçi arasına 7. Sırada girdi.

Liste sırasıyla şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Mustafa Sarıgül.