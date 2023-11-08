“Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?” sorusuna yanıt arayan çalışmanın sonuçları açıklandı. Çalışma kapsamında belirlenmiş 80 ünlü kişinin fotoğrafı gösterilerek, her bir ünlü için 10 üzerinden değerlendirme yapılması istendi.

Ünlü isimlerin herhangi bir marka ya da hizmet için tavsiyesini güvenilir bulma ve inandırıcılık seviyesi geçtiğimiz yıla göre benzer seviyede ve yüksek kalmayı sürdürdüğü dikkat çekti. Ünlü isimlerin reklamlarda yer almalarının markaların daha çok sevilme ve tercih edilmesine etkisiyse, geçtiğimiz seneye göre göreceli artarak, pandemi öncesi dönemin de üzerine çıkmayı başardı.

Yaklaşık bin kişi ile online görüşme yapılarak hazırlanan anket sonuçları ise şöyle:



TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜVENİLEN 20 ÜNLÜSÜ (%)

1. Haluk Levent 67,3

2. Kenan İmirzalıoğlu 64,3

3. Müge Anlı 62,1

4. Beyazıt Öztürk 50,8

5. Şener Şen 48,6

6. Acun Ilıcalı 48,2

7. Haluk Bilginer 46,7

8. Kıvanç Tatlıtuğ 42,9

9. Aras Bulut İynemli 42,8

10. Demet Akbağ 42,7

11. Esra Erol 42,3

12. Ezgi Mola 42

13. Tarkan 41,8

14. Kerem Alışık 40,9

15. İlker Ayrık 39,8

16. Burak Özçivit 39,7

17. Oğuzhan Uğur 39,2

18. Eda Erdem 36,9

19. Çetin Tekindor 36,8

20. Zehra Güneş 36,2