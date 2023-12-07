Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Hilmi Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Türkiye'nin en büyük kış turizmi merkezini Ordu'nun zirve noktası Göndeliç’e kuruyoruz Pist uzunluğu 120 km olacak şekilde projelendirilen ve 70.000 misafiri ağırlayacak olan Göndeliç Kayak Merkezi kış turizmine yeni bir soluk getirecek. Şehrimizin istihdamına da büyük katkılar sunacak olan çalışmamız Ordu’muza ve bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çambaşı Kayak Merkezi’nin ardından Ordu’da 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Dağı’na Türkiye’nin en büyük kayak merkezi inşa edilecek.

Kabadüz ilçesine bağlı, Mesudiye ilçesine sınır Göndeliç Dağı’na kurulacak olan kayak tesisi alanı ve kapasitesi açısından ülkede bulunan kayak tesislerinin en büyüğü olmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da gelişen kış sporları, dağ, doğa ve yayla turizmi için Çambaşı Yaylası’nda 2. turizm bölgesi kuruluyor.

Çambaşı Kayak Merkezi’nin gelecekte artan talepleri karşılamayacağı öngörülerek ihtiyaç duyulan yeni tesis Kabadüz ilçesinde 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Dağı’nda hayata geçiriliyor.

Kent merkezi olan Altınordu ilçesine 58 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası´nın hem yazın hem de kışın turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Güler, yaylada bulunan kayak merkezinin ise burayı daha cazip bir mekân haline getirdiğine işaret etti.

Çambaşı Kayak Merkezi’ne 10 km uzaklıkta bulunan ve bu tesisin devamı niteliğinde olacak olan yeni tesis için Ordu Büyükşehir Belediyesince, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunarak Göndeliç Dağı’nın kayak turizmine uygunluğu raporu alındı.

“BAMBAŞKA BİR HALE GELECEK”

Proje çalışması ile ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı’na ek olarak Göndeliç Tepesi’nin turizm alanı haline getirileceğini söyledi.

Kar tutma süresinin ve misafir ağırlama kapasitesinin Göndeliç’te daha fazla olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Güler şöyle konuştu:

“Özellikle kış turizminde Çambaşı’na ilaveten Göndeliç Tepesi’ni turizm alanı haline getiriyoruz. Bunun ne farkı var. Diğer alanlarda 2.5, 3 ay karlı dönem yaşanırken Göndeliç’te bu 5 ayın üstüne çıkacak hatta 6 aya ulaşacak. Suni kar falan yapmaya gerek yok ve aynı zamanda da evvelkinde Çambaşı’nda 4 bin kişiyi ağırlarken burada 30 bin kişiyi ağırlamış olacağız. Yeni pistler yeni alanlarla beraber bambaşka bir hale gelecek.”

“GÖNDELİÇ, İNSBURG GİBİ ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Yapılacak çalışmalarla birlikte Göndeliç’i İnsburg gibi çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini de söyleyen Başkan Güler, “Benim buradaki hedefim aynı Avusturya İnsburg gibi burayı çekim merkezi haline getirmek. İşin güzel bir tarafı da İnsburg’da da 14 bin Ordulu var. Yani böyle bir yerle ilgili hem tecrübeleri var hem buradaki şartları biliyorlar. Biz kendi imkanlarımızı yeteri kadar kullanmamışız. Şimdi burayı önemli bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızla gerekli izinleri aldık, eksiklerimizi şimdi tamamlıyoruz. Burası başlı başına bir turizm merkezi haline gelecek” dedi.

“ORDU’DA DENİZ, KAYAK VE YAYLA ZEVKİNİ BİR ARADA YAŞATACAK”

Ordu’nun turizm avantajlarından da bahseden Başkan Güler, “Göndeliç’in bir kere Çambaşı’ndan yaklaşık 700 metre daha yüksek. Karlı dönemi en az iki kat dolayısıyla 5 ayı geçen bir karlı dönemi var. Dolayısıyla Ordu, Palandöken gibi Erciyes gibi Uludağ gibi bambaşka bir avantajı yakalamış oluyor. Bizim üstünlüğümüzde denize en yakın havaalanı, denize en yakın kayak merkezi bu hüviyetiyle de çok önemli. Yani misafirler geldiği zaman hem deniz zevkini alacak hem yayla hem de kayak zevkini gerçekleştirecek. Bu bakımdan yoğun bir çalışmayla Ordu’yu turizmde çok önemli bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Zaten güzellikleri görüyorsunuz, her tarafı yemyeşil aynı zamanda biz yeşil ekonomiyi de başlattığımız için doğal olarak her şey burada” şeklinde konuştu.