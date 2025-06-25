Araştırmada şirketlerin bilanço yapısı; varlık büyüklüğü, likidite durumu ve borç/varlık oranı gibi finansal göstergeler baz alınarak değerlendirildi.

Emlak Konut GYO Liderliğini Koruyor

Gayrimenkul sektörünün lokomotif şirketi Emlak Konut GYO, ulaştığı 204,9 milyar TL’lik varlıkla listenin zirvesinde yer aldı. Emlak Konut’u, 123 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar TL ile Torunlar GYO izledi. Marmara ve Ege bölgelerindeki arsa stoğuyla dikkat çeken NEF 65,4 milyar TL’lik varlıkla dördüncü sıraya yerleşirken, Ziraat GYO 63 milyar TL ile beşinci sırada yer aldı.

Borç Yükü En Düşük Şirket: Özak GYO

Şirketlerin finansal dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip borç/varlık oranında en sağlam tabloyu sergileyen şirket Özak GYO oldu. Toplam varlıkları içerisindeki borç oranı yalnızca %1,33 olan Özak’ı, %1,62 ile NEF ve %1,73 ile Torunlar GYO takip etti. Uzmanlar, düşük borçluluğun şirketlerin kriz dönemlerine daha dayanıklı olduğunu vurgularken, bazı şirketlerdeki geçici borç artışlarının büyük projelerin finansmanı kaynaklı olduğunu belirtti.

Likiditede Torunlar GYO Öne Çıktı

Zorlu piyasa koşullarında nakit gücünü korumayı başaran şirketler de analizde ön plana çıktı. 9,7 milyar TL’lik nakit varlığıyla Torunlar GYO en yüksek likiditeye sahip şirket oldu. Torunlar’ı 8,3 milyar TL ile Emlak Konut, 3,3 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul ve 2 milyar TL ile NEF izledi. İlk 10'da ayrıca Özak GYO, Avrupakent GYO, Ziraat GYO, İş GYO, Sinpaş GYO ve Halk GYO da yer aldı.

Sektörde Rekabet Artıyor

Asalı Bağımsız Denetim tarafından yapılan değerlendirmede, bilançoların sadece şirket içi performans değil, aynı zamanda sektördeki rekabet gücünü de belirlediğine dikkat çekildi. Raporda, “Sağlam bilanço yapısına sahip olan şirketler, finansmana erişim, proje geliştirme ve sürdürülebilir büyüme açısından avantaj sağlıyor” ifadelerine yer verildi.