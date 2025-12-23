Taşkent’in hızla büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve kültürel zenginliğiyle global iş dünyası için büyük potansiyel taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu, “Assembly Piramit Tower projesini, sadece markalayıp yöneteceğimiz bir bina olarak değil; Özbekistan’da iş hayatının dönüşümüne katkı sağlayacak, vizyoner bir yaşam ve çalışma kültürünü paylaşma yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak görüyoruz” dedi. Projenin Assembly Buildings’in global vizyonunun ilk adımı olduğunu söyleyen Şatıroğlu “Önümüzdeki dönemde uluslararası operasyonlarımızı, bulundukları coğrafyaların iş dinamiklerine uygun olarak zenginleştirerek farklı ülkelerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geleceğin çalışma kültürünü yenilikçi, esnek ve kapsayıcı ofis yapılarıyla şekillendiren Assembly Buildings, Özbekistan Taşkent’te markalı ofis yönetimi dönemini başlatıyor. Kentin vizyon projelerinden biri olan Piramit Tower’da kapılarını açmaya hazırlanan Assembly Piramit Tower, aynı zamanda Assembly Buildings’in global vizyonunun ilk adımını oluşturuyor.

Assembly Piramit Tower, şehrin kalbinde, modern yaşamın tüm dinamiklerini tek bir noktada bir araya getirerek Taşkent'e dünya standartlarında bir iş ve yaşam kültürü kazandırmayı hedefleyen Piramit Tower’da yepyeni bir iş ekosistemi oluşturacak. Assembly Piramit Tower’ın 4 ve 7’nci katları arasında 3 bin 200 metrekarelik taşınmaya hazır ‘Suites’ ofislerin yanı sıra markanın ihtiyacına göre tasarlanabilen ‘Custom Suites’ ofisler bulunacak. 7’inci kat ve devamında da yaklaşık 12 bin metrekarelik farklı metrekarelerde firmaların ihtiyaçlarına göre kurgulanan ofis alanları yer alıyor. Assembly Hospitality standartlarıyla yönetilecek olan Assembly Piramit Tower’ın 3’üncü ve 5’inci katları arasında bulunan 2 bin metrekarelik kulüp alanında ise lounge, toplantı, seminer, panel formatlarına göre değişebilen çok amaçlı salonlar, cafe - patisserie, konuk odası, VIP lounge, boardroom room ile AWellness anlayışıyla tasarlanan gym, studio ve masaj odaları bulunuyor. Assembly Piramit Tower’ın mimari tasarımı, Ceylan Ülker ve Emre Yunus Uzun’un kurucusu olduğu Folks Mimarlık ve Assembly mimari ekibinin imzası taşıyor.

215 metrelik kule

Koç Construction tarafından hayata geçirilen Piramit Tower, toplam 158 bin metrekare inşaat alanına sahip. 215 metre yüksekliğinde 48 katlı bir kule bloğu ile 6 katlı ve karma işlevli bir yatay bloktan oluşan yapı, Taşkent’in en yüksek ikinci binası olma özelliğine sahip. 240 ofis, 398 residence daire, 96 mağazanın yanı sıra 6 bin metrekare ofis alanı ve 12 bin metrekare otel alanından oluşan projenin yerel lansmanı, Assembly Buildings ve otel alanlarının işletmesini üstlenen InterContinental’den Alexis Feuillat ve diğer yetkililerinin katılımıyla Şubat 2025’te gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Koç Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Sarıkoç, sinerjinin ‘farklı unsurların birleşerek yarattığı katma değer’ olduğunu ifade etti. Sarıkoç “Bugün burada, uluslararası konaklama ve ofis markalarıyla bir sinerji oluşturarak, devlet büyüklerimizin açtığı yolda, ‘Yeni Taşkent ve Yeni Özbekistan’ vizyonu için somut bir adım atıyoruz. Özbekistan'ın geleceği için büyük bir vizyon ortaya koyan ve bizleri çıktığımız yolda her zaman teşvik eden Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'e teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi. Sarıkoç, bu iş birliğinin kentin iş dünyası ve turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kentin en prestijli binası

Assembly Buildings Kurucu Ortağı Yiğit Şatıroğlu, Assembly Piramit Tower projesiyle, Assembly Buildings kalitesini Taşkent’e taşımaya hazırlandıklarını belirterek “Biz bu projeyi, sadece markalayıp yöneteceğimiz bir bina olarak değil; Özbekistan’da iş hayatının dönüşümüne katkı sağlayacak, vizyoner bir yaşam ve çalışma kültürünü paylaşma yolculuğumuzun önemli bir adımı olarak görüyoruz” dedi. Piramit Tower’ın Taşkent’in en prestijli yapılarından biri olduğuna dikkat çeken Şatıroğlu, “Assembly Buildings olarak bu projeye markalı ofis alanındaki deneyim ve vizyonumuzla katkı sunacağız. Ofis bloğunun tüm markalamasını üstlendiğimiz bu projede; operasyon, topluluk yönetimi, hospitality ve servis entegrasyonu gibi varlık yönetimi süreçlerini yürüteceğiz. Ayrıca müşterilerimize çalışma alanlarında kullanıcı deneyimi odaklı kurgunun oluşturulması için mimari tasarım desteği vereceğiz” diye konuştu.

Yatırımcı ve kullanıcı için çok yönlü ‘kazanç’ modeli

Taşkent’te ilk kez uygulanacak olan markalı ofis yönetiminin Piramit Tower’a önemli bir değer katacağını belirten Şatıroğlu, bu modelin yatırımcı ve kullanıcıya sağladığı faydaları söyle özetledi:

“Assembly Buildings olarak, dünya genelinde branded residence konseptine benzer şekilde geliştirdiğimiz branded office modeliyle, ofislere güçlü bir marka değeri kazandırıyor; yer aldığımız yapı komplekslerinin toplam değerini önemli ölçüde artırıyoruz. Bu model, yatırımcılara yüksek yan gelir potansiyeli sunarken, ortak alanların daha verimli ve kârlı alanlara dönüşmesini sağlıyor. Üst standartlarda, ‘superior’ bir ürün yaratarak mülkün uzun vadeli değerini güvence altına alıyoruz. Halihazırda satışta olan ofis alanlarının neredeyse tamamının satılmış olması, modelin pazarda güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Assembly ofislerinde faaliyet gösteren kiracılar ve üyeler ise global standartlarda bir topluluğun ve güçlü bir hospitality ekosisteminin parçası oluyor. Yüksek hizmet kalitesi, operasyonel konfor ve uluslararası standartlar sayesinde kullanıcılar, yalnızca bir ofise değil, küresel ölçekte tasarlanmış bir iş kulübüne dahil oluyor.”

Assembly Piramit Tower’ın, Türkiye’de geliştirip yönettikleri 30 bin metrekarelik alanda başarıyla uyguladıkları bu modelin ilk uluslararası örneği olacağını vurgulan Şatıroğlu, “Önümüzdeki dönemde uluslararası operasyonlarımızı, bulunduğumuz coğrafyaların iş dinamiklerine uygun şekilde zenginleştirerek farklı ülkelerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İş ekosistemini geliştirip büyütecek

Taşkent’in hızla büyüyen ekonomisi, stratejik konumu ve kültürel zenginliğiyle global iş dünyası için büyük potansiyel taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Yiğit Şatıroğlu, “Assembly Buildings olarak, Assembly Piramit Tower’ı iş insanlarının, fikir önderlerinin, yaratıcı toplulukların ve uluslararası temsilcilerin buluşup, geliştiği ve büyüdüğü bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Kentteki iş ekosistemini geliştirmek için Assembly olarak çeşitli etkinlikler ve komünite programları düzenleyeceklerini de kaydeden Şatıroğlu “Özbekistan’ın önde gelen iş dernekleri, uluslararası ataşelikler, ülkelerin büyükelçileri ile yapılacak temaslarla beraber bu komünite zenginleştirilecek. İlk 5 yıllık programımızda teknoloji, liderlik, yönetim, finans, girişimcilik, enerji, yerel ticaret ve hukuk başlıklarına odaklanmayı planlıyoruz” dedi.

Yeni iş dünyasını şekillendiren mimari tasarım

Assembly Piramit Tower’da doğru işleyen ve estetik bir mekan yaratmanın ötesinde, hospitality yaklaşımıyla yeni bir iş dünyası inşa etmeyi hedeflediklerini anlatan Şatıroğlu, “Alanda, renk, malzeme ve dokuların cesurca farklılaşmasıyla bir araya gelen mekanları katmanlı bir deneyim kurgusuna dönüştürerek, büyük ölçekli bir projede dahi merak uyandıran, aidiyet hissi veren ve Assembly’nin yaşam stilini her detaya işleyen bir mimari dil oluşturduk. Bu yaklaşımda, Assembly’nin rafine ve karakterli çizgisini Özbekistan’ın özgün kültürel dokusu ve sosyal alışkanlıklarıyla harmanlayarak, hem marka kimliğini koruyan hem de bulunduğu coğrafyaya ait hissedilen bir dil geliştirdik” dedi. Bold ve lüks detaylarla şekillenen tasarımın fonksiyonel gücü ve samimiyeti bir arada sunarken ilerici şirketler ve bireyleri buluşturan güçlü bir topluluk alanı yarattığını kaydeden Şatıroğlu, Assembly Piramit Tower, bu yönüyle bölge için türünün ilk örneğini temsil ediyor. Bizim için de bu proje, hem yeni bir coğrafyaya açılma hem de farklı kültürleri ve tasarım perspektiflerini marka kimliği ve mekan üzerinden sentezleyerek etkileyici hikayeler kurgulama yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.

İnsan odaklı iş alanları

Assembly Buildings’in bir ofis veya rezidans yönetim markası almanın ötesinde, tüm bina için yaşam ve iş kulübü deneyimini entegre eden bir işletme modeli sunduğunu vurgulayan Şatıroğlu, şöyle devam etti:

“Pandemiden bu yana, tüm dünyada ofise dönüş ve bu dönüşün sağlıklı ve verimli bir şekilde nasıl sağlanabileceği konuşuluyor. Ancak ofis mülk sahiplerinin ve birçok şirket yöneticisinin kabul etmek istemediği bir gerçek var. Türkiye’de ve birçok ülkede plaza diye nitelendirilen binaların çok büyük bir çoğunluğu insan için değil, masaüstü bilgisayar için planlanmış durumda. Bugünün gelişen teknolojisiyle masaüstü ihtiyacı dramatik şekilde azaldı. Yapay zekânın getirdiği dönüşümle birlikte, iş yapış biçimleri artık bilgisayar kullanma becerisinden çok takım çalışması, yaratıcılık, sosyal zeka ve etkileşim gibi insani özellikleri ön plana çıkaran bir sistemde ilerliyor. Buna karşılık pek çok ofis mekanında bu insani unsurlar hâlâ çok zayıf. İşte Assembly Buildings olarak tam da burada devreye giriyoruz ve ofis binalarını metrekareden deneyime dönüştürüyor, iş yaşamının gerçekten insan odaklı hale geldiği alanlar yaratıyoruz.”