TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığın 2025 faaliyetleri ve 2026 bütçe teklifine ilişkin sunum yapan Kurum, deprem sonrası yürütülen çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden inşa süreci olduğunu vurguladı.

“Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük”

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde ilk konutların temellerinin 15. günde atıldığını, 45. günde ise ilk anahtarların teslim edildiğini hatırlattı. Geçen yıl 155 bin konutun teslim edildiğini anımsatan Kurum, bu sayıya 300 bin yeni konut daha eklendiğini belirterek, “27 Aralık’ta Hatay’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz” dedi.

500 bin yeni sosyal konut geliyor

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretildiğini ifade eden Kurum, buna 500 bin yeni sosyal konutun ekleneceğini söyledi. Projenin 24 Ekim’de başlatıldığını aktaran Kurum, konutların 81 ilde inşa edileceğini belirtti. Buna göre İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin, Konya’da 15 bin, Bursa ve Gaziantep’te 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’da ise 12 bin konut yapılacak. İstanbul’da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut da hayata geçirilecek.

İlk kuralar 29 Aralık’ta

Yaklaşık 5 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut projesinde ilk kuraların 29 Aralık’ta çekileceğini söyleyen Kurum, ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027’de yapılmasının planlandığını kaydetti. 1,5 trilyon liralık bütçeye sahip projenin 300 sektörde istihdam ve ekonomik hareketlilik sağlayacağını vurgulayan Kurum, kira ve konut fiyatlarını dengelemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Millet bahçeleri ve çevre projeleri hız kesmiyor

Bakan Kurum, bugüne kadar 543 millet bahçesinden 313’ünün hizmete açıldığını, 230’unda ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. En son Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktaran Kurum, “Temiz Deniz Seferberliği” kapsamında 300 bin ton atığın bertaraf edildiğini söyledi. İzmit Körfezi, İzmir Körfezi ve Fethiye-Göcek bölgelerinde yürütülen çevre projeleriyle denizlerin korunacağını vurguladı.

“Ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar çalışacağız”

Konuşmasında “Önce insan, önce millet” anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, güvenli, çevreci ve yaşanabilir şehirler hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek, “Bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayana kadar çalışacağız” dedi.