81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında, yoğun başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerine çevrildi.

TOKİ’nin açıkladığı resmi takvime göre, hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında, illerin nüfus ve konut sayılarına göre oluşturulan özel bir program dahilinde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak ve süreç TOKİ’nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Sonuçlar Aşamalı Olarak Açıklanacak

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, sonuçların çekilişi yapılan her il için aşamalı olarak ilan edilmesi bekleniyor. Tüm kuraların 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanırken, başvuru sahipleri sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla: TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek hak sahipleri listeleri ayrı ayrı ilan edilecek.

İl Bazında Konut Dağılımı

Proje kapsamında en fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da inşa edilecek. Ankara’da 30 bin 973, İzmir’de ise 21 bin 20 konut yapılması planlanıyor. Diğer illerdeki konut sayıları ise bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenecek. Konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla etaplar halinde başlaması öngörülüyor.

Ödeme Planı ve Taksit Süreci

Kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sözleşmelerini imzaladıktan sonra ödeme sürecine geçecek. Yüzde 10 peşinat ödemesinin ardından, kalan tutar 240 aya varan vadelerle taksitlendirilecek. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Aylık taksitlerin 6 bin 750 TL’den başlaması, tutarların ise her 6 ayda bir memur maaş artış oranında güncellenmesi planlanıyor.

Kimler Başvurabildi? Kontenjan Detayları

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar için özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere: %5

Engellilere: %5

3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere: %10

Emeklilere: %20

18-30 yaş aralığındaki gençlere: %20 kontenjan ayrıldı.

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar başvuru yapabildi.

Konut Tipleri ve Mimari Anlayış

Projede yer alacak konutlar 1+1 ve 2+1 olarak planlandı. Yapılar, yatay mimari, yerel ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Amaç, hem şehir estetiğini korumak hem de sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek olarak öne çıkıyor.