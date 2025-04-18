İhracat sıralamasında Belçika, 2 milyon 783 bin 30 dolarlık alımla ilk sırada yer aldı. Fransa 2 milyon 615 bin 636 dolar ile ikinci, Almanya ise 1 milyon 139 bin 164 dolarlık ihracatla üçüncü oldu. En az hamsi ihracatı ise sadece 30 dolarlık satışla Irak’a gerçekleştirildi.

Hamsi ihracatının merkez üssü Samsun oldu. Kent, 6 milyon 647 bin 968 dolarlık ihracat hacmiyle ülke genelindeki ihracatın büyük kısmını tek başına üstlendi. Samsun'u sırasıyla 1 milyon 186 bin 520 dolarla İstanbul, 476 bin 480 dolarla Trabzon takip etti. En düşük ihracat ise Hatay’dan sadece 414 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat yapılan ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, KKTC ve Kanada da bulunurken; İsveç, İsviçre, Gürcistan, Romanya, Yunanistan ve Azerbaycan gibi ülkelere de belirli miktarlarda hamsi satışı yapıldı.

Hamsi ihracatı yapılan 13 il arasında Samsun ve İstanbul başı çekerken; Balıkesir, Bursa, Adana, Ordu, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Hatay da listeye girdi.

Türkiye’nin sofralık balık ihracatında önemli bir yere sahip olan hamsi, sağladığı döviz girdisi ve ihracat çeşitliliği ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor.