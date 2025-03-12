Chery Türkiye, 2025 yılında başlatacağı "Satış Sonrası Teknik Seçkin Yarışması" ile teknik servis alanındaki iddiasını bir kez daha pekiştirecek. 12-13 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan yarışma, Chery'nin teknik ekibini güçlendirmeyi ve Türk kullanıcılar için daha güvenilir bir satış sonrası destek sunmayı amaçlıyor.

"Chery Aile Koruması" Felsefesi ile Güçlenen Teknik Yetenekler

Chery Türkiye, "Chery Aile Koruması" hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyarak, müşterilerine en yüksek kalitede teknik hizmet sunmayı hedefliyor. Bu özel yarışma, teknik ekiplerin becerilerini geliştirmek ve pratik zorluklarla karşı karşıya kalarak, Chery'nin hibrit ve elektrikli araç modellerindeki karmaşık sorunları hızlı ve doğru şekilde çözmelerini sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar, uygulamalı testler ve arıza teşhisi gibi görevlerde kendi yeteneklerini sergileyerek bu önemli hizmet alanındaki uzmanlıklarını gösterecekler.

Yerel Teknik Gücün Gövde Gösterisi

Chery Türkiye'nin teknik ekiplerinin bu yarışmadaki başarısı, sadece yeteneklerini test etmekle kalmayacak; aynı zamanda yerel teknik gücün küresel arenada nasıl daha da güçlendirilebileceğinin bir göstergesi olacak. Etkinlik, Chery'nin sürekli teknik eğitimlerle satış sonrası hizmet ağını daha da optimize edeceğini ve Türk kullanıcılarına daha verimli, profesyonel bir servis deneyimi sunacağını ortaya koyuyor.

Küresel Beceri Yarışmasında Türkiye’yi Temsil Etme Fırsatı

Yarışmanın kazananları, yalnızca yerel bir başarı kazanmakla kalmayacak; aynı zamanda Chery'nin küresel beceri yarışmasında Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak. Bu uluslararası platformda, kazananlar dünyanın dört bir yanından gelen en iyi teknisyenlerle deneyimlerini paylaşacak, bilgi alışverişinde bulunacak ve profesyonel kariyerlerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Chery, Teknoloji ve Hizmeti Birleştiriyor

Chery, müşteri güvenini artırmak için sadece ürünleri değil, aynı zamanda satış sonrası hizmetlerini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. “Her Zaman Yanınızda” marka vaadiyle hareket eden Chery, yerelleştirilmiş hizmet anlayışını küresel kaliteyle birleştirerek, Türk kullanıcılara daha etkin ve profesyonel bir servis deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Chery, bu özel yarışma ile teknik yetenekleri ve uzmanlıkları teşvik ederken, aynı zamanda "Chery Aile Koruması" imajını güçlendirecek ve Türkiye’deki kullanıcılarına olan bağlılığını bir kez daha kanıtlayacak.