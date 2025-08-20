Avrupa’da meydana gelen kazaların yaklaşık %25’i yandan çarpma kaynaklı olurken, bu tür kazalara çoğunlukla bisikletliler de dahil oluyor. Türkiye’de de yandan çarpmalar, kazalar içerisinde yüksek bir oran oluşturuyor ve özellikle yolcuların kontrolsüz şekilde araç kapılarını açması, kazaların en sık görülen nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 20 yıllık hasar verisi ve bir milyonun üzerinde işlem kaydına dayanan güncel bir araç hasar raporuna göre, Türkiye’de otomobillerin en çok zarar gören parçaları arasında kapılar birinci sırada yer alıyor. Bu durum, yandan çarpmaların ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

Raporda yer alan en fazla hasar gören parçalar şöyle sıralandı:

Kapılar Ön tampon Ön çamurluk Arka tampon Arka çamurluk Arka panel Motor kaputu Ön süspansiyon Far ve sinyaller Bagaj kapağı

Araç Bakımında Teknolojik Hizmetler Öne Çıkıyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren oto bakım servisleri, sadece klasik onarımlarla değil, teknolojik destekli hizmetlerle de araç kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. Geliştirilen akıllı sistemlerle, tek tuşla yol yardımı, yolda onarım, çekici hizmeti, yedek parça yönetimi ve boyasız göçük düzeltme gibi işlemler artık daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştiriliyor.

Yıllık on binlerce araç onarımı ve milyonlarca yedek parça verisi üzerinden oluşturulan hasar istatistikleri, hem sürücülere hem de sektör profesyonellerine yol güvenliği konusunda önemli veriler sunuyor. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere tüm marka ve modeller için sunulan kapsamlı hizmetlerle, sürüş güvenliği ve konforun artırılması hedefleniyor.

Uzmanlar, trafikte özellikle kapı açma konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, kapı açmadan önce aynalardan gelen trafiğin kontrol edilmesini, böylece yandan çarpmalara karşı daha etkili önlem alınabileceğini vurguluyor.