Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışlarının en yüksek olduğu iller İstanbul (21 bin 814), Ankara (12 bin 419) ve İzmir (7 bin 695) olarak kaydedildi. En düşük satış sayısı ise Ardahan (49), Bayburt (105) ve Tunceli (138) illerinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış göstererek 978 bin 70 oldu.

İpotekli ve Diğer Konut Satışları

Ağustos ayında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 13,8 olurken, Ocak-Ağustos döneminde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artışla 141 bin 227 olarak kaydedildi. Bu satışların 4 bin 709’u Ağustos ayında, 33 bin 593’ü Ocak-Ağustos döneminde ilk el olarak yapıldı.

Diğer satış türlerinde ise Ağustos ayında 123 bin 607 konut el değiştirirken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 86,2 oldu. Ocak-Ağustos döneminde diğer satışlar yüzde 14,7 artışla 836 bin 843 olarak gerçekleşti.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

İlk el konut satışları Ağustos ayında yüzde 4,8 artarak 43 bin 916 oldu ve toplam satışların yüzde 30,6’sını oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde ilk el satışlar yüzde 15,4 artarak 295 bin 524 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları ise yüzde 7,8 artışla 99 bin 403 oldu ve toplam satışların yüzde 69,4’ünü oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde ikinci el satışlar yüzde 24 artışla 682 bin 546 seviyesine ulaştı.

Yabancılara Konut Satışları

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 azalarak 1.810 oldu. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Yabancılara en çok satış yapılan iller İstanbul (671), Antalya (576) ve Mersin (123) şeklinde sıralandı.

Ülke uyruklarına göre ise en fazla konut satışı Rusya Federasyonu (283), İran (155) ve Almanya (118) vatandaşlarına yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 13,2 azalarak 13 bin 77 olarak gerçekleşti.