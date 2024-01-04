Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda gündem oluşturacak ifadeler kullandı. Ekovitrin ayrıca marka araştırmasında Türk yerli ve milli markaları mal ve hizmetleriyle gündeme taşırken diğer taraftan sektörlere yönelik röportaj, haber ve analizleriyle ekonomik gelişmelere dikkat çekti.

Türk markaları araştırması, yahudi sermayeli veya İsrail’i destekleyen firmaların mallarına yönelik boykotla birlikte Türk markalarına artan ilgi, Türk markalar arasında alanında yurtdışı rakiplerine karşı rekabet ortamında büyüyüp adını dünyaya duyuran Gönül Kahvesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı ve Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray ile yapılan özel röportajlar, iş ve siyaset dünyasının 2024 yılına dair tahmin ve beklentileri, yerel yönetimler adına Büyükçekmece Belediyesi’nin desteklediği Büyükçekmece’nin 2050 Vizyonu çalışması, lojistik alanında Türk limanları ve denizyolunun önemine dair dosya ile yazarların ekonomiye dair yorumları, ayrıca farklı ilgi çekici araştırmalar Ekovitrin dergisinde yeraldı.

TÜRKAN ŞORAY’DAN EKOVİTRİN’E ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR…

24. yayın yılına giren Ekovitrin, Ocak sayısında ünlü sanatçı Türkan Şoray’ı kapağına taşıdı. Ekovitrin’e özel bir röportaj veren Türkan Şoray, “Kalbimi çalan bir senaryo olursa, sinemaya dönebilirim” dedi. Ünlü sanatçının bir kahve tutkunu olduğu da ortaya çıktı. Türkan Şoray, “Ne içersiniz’ denildiğinde az şekerli bir Türk kahvesi, lütfen derim” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin milli ilk butik kahve zinciri Gönül Kahvesi’nin marka yüzü olan Türkan Şoray ayrıca, “Gönül Kahvesi Türk Kahvesi ve kültürünü dünyaya tanıtıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ MARKALARI

Ekovitrin dergisi yeni yılın ilk sayısında Türk markalarını özel bir dosya ile kapağına taşıdı. Marka ve markalaşmanın gücünü yansıtan araştırma Türkiye’nin her yıl genişleyen ticaretinin markaları sayesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Dergi marka konusunu anlatırken, “Ülke markalarının verdiği güçle 2020-2023’te dünya ekonomisi yüzde 7 büyürken Türkiye yüzde 20 büyüme kaydetti. Söz konusu büyümeler imalat sanayi ve alt sektörlerinin ihracat başarılarına yansıdı. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye 2023 yılı sonunda 255 milyar dolarlık mal ihracatı, 85 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye teknolojide seviyesi yüksek atılımlar yaparken savunma ve havacılık sanayinde önemli başarılar elde etti. Savunma sanayindeki bağımlılığı yüzde 80’lerden yüzde 20’lere düşüren Türkiye, ürettiği savunma ürünleriyle 2023 yılında 6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5,9 oranında GSYH artışı ile Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürdüğünü, mal ve hizmet ihracatında yüzde 1,1 oranında artış izlendiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

MARKADA 100’LER KULÜBÜ

Türkiye doğal ve sınai ürünleri coğrafyasını kıymetlendiren, hizmet sektöründe parlayan ve refah düzeyini artırmayı hedefleyen bir ülke olarak yerli ve milli markalarıyla dünyada dikkat çekmeye başladı.

Dergi markalar yazısında, “Girişimcilik ekosisteminde "Avrupa'nın yıldızı" olarak ifade edilen Türkiye'nin son dört yılda 1 milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Turcorn (teknoloji tabanlı girişim) ve 10 milyar dolar değerlemeyi aşan 2 Decacorn ortaya çıkarması söz konusu hamlelerin bir sonucu. Şimdi Türkiye, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn çıkarmayı hedefliyor.

Türk milli ve yerli markaları arasında 100’ler olarak öne çıkan firma ve şirketler Türkiye ekonomisi için fevkalade önemli. İlk 100 firmanın yanında sayılamayan kadar belki binlerce yerli ve milli marka Türkiye ekonomisine ve Türk halkına hizmet veriyor, istihdam sağlıyorlar ve ülke ihracatına katkıda bulunuyor. Türk tüketicisi için de büyük önemi haiz bu markalar geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle yurdun ve dünyanın her yerinde bulunuyor” tespitinde bulundu.

TÜRK MARKALARI HER ZAMAN ZİRVEDE

Markalardan örnekler veren Ekovitrin dergisi, “2019’dan bu yana zirveyi kaptırmayan THY, marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artırarak 2 milyar dolarlık marka değeriyle zirvedeki yerini korumayı başardı. THY’yi 1 milyar 500 milyon dolarla Arçelik izlerken üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı. Diğer Türk markaları da dünya ile tanışmaya devam ediyor. Diğer yandan Koç Holding, Sabancı Holding, Zorlu Holding, Doğan Holding, İş Bankası, BİM, Ziraat Bankası, Akbank, Turkcell, Türk Telekom, Albayrak Grubu, Baykar, Tümosan, Sanko, CW Enerji, EnerjiSA, Yıldız Holding, Rönesans Holding, Limak, Cengiz Holding, Erdemoğlu, Hayat Holding, Kibar Holding, Tosyalı Holding, Kalyoncu Grubu, Timur Holding ve daha birçok firma, kuruluş ve şirket markalarını dünyaya tanıtırken diğer taraftan yeni yeni markalar üretiyorlar” satırlarıyla konuyu daha da açtı.

TÜRK MARKALARINA İLGİ YOĞUN

“İsrail’in Filistin Gazze’de giriştiği sivil halka yönelik katliam, diğer taraftan Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yahudi sermayeli veya İsrail’i destekleyen firmaların mallarına yönelik boykotu genişletiyor” diyen Ekovitrin, Ocak 2024 sayısında, “Gıdada, temizlikte, ayakkabıda, giyim ve birçok farklı kategorideki ürünler, merak edilip araştırılıyor ve ona göre alışveriş yapılıyor. Yahudi sermayeli veya İsrail’i destekleyen firmaların farklı kategorilerdeki mal ve hizmetleri artık tercih edilmiyor. İsrail’in saldırılarıyla birlikte son dönemde yerli ve milli markalarımıza olan ilgi de giderek artıyor. Bu arada ABD, İsrail ve müttefiklerinin Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nı tehlikeli bir yol haline getirme çabaları ve bu durumun navlun fiyatlarına etkisi derginin değindiği konular arasında yer alıyor” bilgisini verdi.

YAZARLARDAN NOKTA ATIŞI YORUMLAR

Ekovitrin yazarlarının gelişmeleri aydınlatan yazıları yine ilgi ile takip edilecek. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’nın Ocak sayısındaki “Ekovitrin 24 Yaşında” başlıklı yazısı gelişmeleri ayrıntılarıyla ortaya koyarken Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak’ın “Küresel Markaların Gücü” başlıklı makalesi marka araştırmasına adeta değer kattı. Tuba Saraçoğlu, “Geleceğin Sektörü ve E-Turquality” başlıklı yazısıyla markalaşmanın önemine vurgu yaptı. Tümay Mercan da “METEK III, Meslek Lisesi, İş Dünyası ve OSG” başlığını verdiği makalesinde iş dünyasının teknik alanda ihtiyacı olan eğitim ve öğretime nokta atışı yaptı. Sedat Yılmaz’ın “Daha Barışsever Dünya, Daha Müreffeh Türkiye” başlığıyla yeni yıl mesajının yanında genel ekonomiye de atıflarda bulunduğu yazısı ile Eda Karadağ’ın “Yeni Yılda Borsanın Rakibi Mevduat mı?” başlıklı yazısı para ve sermaye piyasalarının gidişatına dair ışık tuttu. Av. Ahmet Burak Yalçın’ın “Günlük, Haftalık Kiraya Veda! Airbnb Yasası…” başlıklı yazısı son ayların kiralama meselelerine çözümler getirmeye çalıştı. UTİKAD’ın yeni başkanı Bilgehan Engin’in, “Ro-Ro Taşımacılığı ve Limanlar” başlıklı makalesi lojistik dosyasının bu ayki kapağına giriş yazısı oldu. Yine lojistikte Münevver Yakut ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ticarette limanlar ve denizyolunun önemini ortaya koyan yazılarını okuyucuların beğenisine sundular.

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