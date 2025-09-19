Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF) tarafından yayımlanan “Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası” başlıklı raporda, TVF’nin 2024 sonunda 12,7 trilyon lira (360 milyar dolar) büyüklüğe ulaştığı kaydedildi. Bu performansla TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala’yı geride bırakarak önemli bir sıralama başarısı elde etti.

Fonun öz kaynaklarının 2 trilyon liraya (58 milyar dolar) yükseldiği, net kârının ise 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) olduğu belirtilen raporda, güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranının TVF’nin sağlam mali yapısını desteklediği vurgulandı.

Uluslararası Piyasalarda Güçlü İlgi

2024’te düzenli ihraç takvimiyle yatırımcıların ilgisini çeken TVF, eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 katı talep topladı. Ayrıca yıl sonunda başlatılan sukuk programı 2025’te 1 milyar dolara ulaştı; 600 milyon dolarlık murabaha işlemiyle İslami finansman enstrümanları çeşitlendi.

12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla sağlanan uluslararası sendikasyon kredisi de fonun güvenilir ve planlı bir ihraççı olarak konumunu pekiştirdi.

Portföy Şirketlerinde Dönüşüm

Türk Telekom refinansmanı ile şirketin faiz yükü 150 milyon doların üzerinde azaltıldı ve temettü politikası daha esnek hale getirildi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te tamamlanan finansman süreciyle sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.

Stratejik Katkı ve Gelecek Perspektifi

Raporda, TVF’nin sigorta ve telekom sektörlerindeki adımlarının Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunduğu, uluslararası yatırımcı nezdinde güvenilir bir profil çizdiği ifade edildi.

Dünyanın en büyük 10 varlık fonu sıralamasında yer alan diğer fonlar ise şöyle:

Norveç Government Pension Fund Global

Çin SAFE Investment Company

Çin China Investment Corporation (CIC)

BAE Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Kuveyt Kuwait Investment Authority (KIA)

Singapur GIC Private Limited

Katar Qatar Investment Authority (QIA)

BAE Investment Corporation of Dubai (ICD)

Türkiye Türkiye Varlık Fonu (TVF)

Türkiye Varlık Fonu’nun Stratejik Portföyü

Türkiye Varlık Fonu, sahip olduğu geniş portföy ile Türkiye’nin kritik sektörlerinde stratejik bir yatırımcı olarak öne çıkıyor. Fonun yatırımları hem finansal hem de reel sektörlerde ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlıyor.

Finansal Hizmetler

Aktif büyüklüğe göre Türkiye’nin en büyük üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Borsa İstanbul; kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ile Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat TVF portföyünde yer alıyor. Bu yapıyla TVF, finansal hizmetlerde derinlik kazandırıyor ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Ulaştırma ve Lojistik

Türk Hava Yolları, PTT ve İzmir Alsancak Limanı da TVF’nin portföyünde bulunuyor. Fon, Türkiye’nin uzun vadede bir bölgesel lojistik üssü haline gelmesi için gerekli sermaye yatırımlarını planlıyor ve portföy şirketleri arasında sinerji alanları oluşturuyor.

Enerji

BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji ve TVF Rafineri & Petrokimya, fonun enerji alanındaki başlıca yatırımları arasında. TVF, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve cari dengeye katkı hedefi doğrultusunda bu sektörde yeni yatırımlar geliştiriyor.

Teknoloji ve Telekom

Turkcell, Türksat ve Türk Telekom gibi Türkiye’nin en köklü teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri TVF’nin portföyünde yer alıyor. Fon, bu şirketlerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artırmayı ve dijitalleşme vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.

Tarım ve Gıda

Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker ve Türk Tarım gibi şirketler ile TVF, tarım ve gıda sektörünü stratejik yatırım alanı olarak konumlandırıyor. Bu yatırımlar, Türkiye’nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Lisanslar

Fon ayrıca Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı ile At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı gibi önemli haklara sahip. Bu lisanslar, Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyelini uluslararası örnekler doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyor.