Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerine göre, 1 Eylül’de başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren sezonda 309 bin 64 ton iç fındık ihraç edildi. Bu ihracattan 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağlandı.

Son 25 sezonun verileri dikkate alındığında, miktar bazında en yüksek ihracat 340 bin 147 ton ile 2021-2022 döneminde gerçekleşirken, en fazla döviz girdisi 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar ile 2014-2015 sezonunda elde edilmişti. 2024-2025 sezonu ise hem miktar hem de gelir açısından ikinci sıraya yerleşti.

Fındık ihracatında önemli bir merkez olan Trabzon, üretimde yalnızca yüzde 8 paya sahip olmasına rağmen toplam ihracatın yüzde 30’undan fazlasını tek başına gerçekleştirdi. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, verimliliğin artırılması halinde ihracat gelirinin katlanabileceğini vurguladı:

“Türkiye’nin 750 bin hektarlık fındık bahçesi bulunuyor. Bu alanlarda verim ve kaliteyi artırarak yıllık üretimi 1 milyon tonun üzerine, hatta 1,5 milyon tona çıkarmak mümkün. Üretim kapasitemiz yükseldikçe ihracatımız da aynı oranda artacak. Sürdürülebilir politikalarla hem rekabet gücümüzü korumalı hem de dünya pazarındaki payımızı büyütmeliyiz.”

Uzmanlar, Türkiye’nin fındıkta istikrarlı üretim ve ticaret stratejileri izlemeye devam etmesi halinde, sektör gelirlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor.