2015 yılında Polonya ve Hırvatistan’ın öncülüğünde kurulan Üç Deniz Girişimi, Avrupa Birliği üyesi 13 ülkenin katılımıyla enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerini gidererek bölgesel bağlantısallığı artırmayı amaçlıyor. Girişim, sadece AB üyesi ülkeleri “Katılımcı Üye” olarak kabul ederken, mali katkı ve siyasi destek sağlayabilecek ülkeleri ise “Stratejik Ortak” statüsüyle bünyesine dahil ediyor. ABD, Almanya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra, Türkiye de artık bu statüde yer alıyor.

Türkiye, bu platformda sahip olduğu güçlü enerji altyapısı, ulaşım ağları ve dijitalleşme yatırımları ile öne çıkmayı hedefliyor. Stratejik ortaklıkla birlikte, ülke; Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle sürdürülen ikili işbirliklerini çok taraflı bir çerçevede derinleştirme fırsatı yakalayacak.

Üç Deniz Girişimi, sadece kamu politikaları düzeyinde değil, aynı zamanda özel sektör için de önemli bir temas noktası olmayı sürdürüyor. Her zirveyle eş zamanlı düzenlenen iş forumları, kamu-özel işbirliğini teşvik ederken, yeni projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin iş dünyası da bu platformda yer alarak bölgesel projelerde daha etkin rol üstlenme imkânı bulacak.

Türkiye’nin girişime katılımı, hem ekonomik büyüme hem de enerji güvenliği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Ukrayna’nın yeniden imarı ve bölgesel altyapının güçlendirilmesi de Türkiye’nin dış politika öncelikleriyle örtüşüyor.

Stratejik ortaklık statüsü ile Türkiye, Avrupa’nın doğusundaki altyapı projelerinde daha belirleyici bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bu katılım, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamlelerinde ve ekonomik etki alanını genişletme çabalarında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin Avrupa ile kurduğu stratejik bağları daha da güçlendirirken, enerji, ulaşım ve dijitalleşme alanlarındaki küresel vizyonunun da bir yansıması olarak dikkat çekiyor.