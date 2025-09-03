Güvenin ve başarının adresi olma yolculuğunu emin adımlarla sürdürürken, güçlü finansal performans ve yenilikçi uygulamalarla sektöre yön vermeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in 5’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında konuşan Genel Müdür Taha Çakmak; “Beş yıllık yolculuğumuzda ülkemizin bireysel ve kurumsal risklerine güvence sunarak; bilgi, tecrübe ve emeğimizle milyonların yanında olduk. Liderlik konumumuzu rakamların çok daha ötesine taşıyarak bu başarı yolculuğunda ‘yapılamaz’ denileni yaptık. Katma değer oluşturan çalışmalarımızla sektörün öncüsü olurken, finansal sonuçlarımızla da rekorlara imza atmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İş ortakları ve paydaşlarıyla değer üretmeye devam eden Türkiye Sigorta; 3 bine yaklaşan çalışanı, 8 bini aşan iş ortağı, 5 binin üzerinde anlaşmalı sağlık kurumu ve 4 bine yakın anlaşmalı oto servisleri ile Türkiye’nin dört bir yanında sigortalılarına hizmet sunmayı sürdürüyor.

Geniş müşteri portföyü, yaygın dağıtım ağı, yenilikçi yaklaşımı, teknolojideki öncü rolü ve yetkin insan kaynağı sayesinde; bireysel emeklilik ve hayat branşlarında 9 milyonu aşkın, hayat dışı sigorta branşında ise 5,6 milyon müşteriye güvence sunuyor. Son 5 yılda hayat dışı sigorta branşında yaklaşık 60 milyon poliçe adedi ile sektör liderliğini pekiştiriyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yıl dönümüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Beş yıl boyunca, çalışanlarımızın azmi ve paydaşlarımızın desteğiyle olağanüstü başarılara imza atarak benzersiz bir başarı yolculuğu gerçekleştirdik. Hem ülkemizin eşsiz değerlerinin hem de sigortalılarımızın güvencesi olduk. Özellikle sağlık ve kasko sigortaları gibi bireysel ürünlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak her bütçeye uygun fiyatlarla sigortayı herkes için daha ulaşılabilir kıldık. Liderliğimizi sadece rakamlarla değil, toplumsal sorumluluk anlayışımızla sağlamlaştırıyor; herkesin sigortaya kolay ve hızlı erişebilmesini her koşulda birincil önceliğimiz kabul ediyoruz. Güçlü ve etkin hasar yönetimiyle hem ölçek büyümesini sağladık hem de hedeflediğimiz teknik kârlılıklara ulaştık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak toplam kârlılığımızı 5 yılda 12 kat artırdık. 2025 yılının ilk 6 ayında 16,6 milyar TL net kâr elde ettik.”

“5 yılda 94,9 milyar TL hasar ödemesi yaptık”

Etkin hasar yönetimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çakmak, şunları kaydetti: “Poliçeyi oluşturmak kadar, hasar anında müşterimizin yanında olmak da büyük bir sorumluluktur. Bu bilinçle 5 yılda 11 milyon hasar dosyasını titizlikle inceledik ve sigortalılarımıza toplam 94,9 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdik.”

Fon büyüklüğü 5 yılda yüzde 1014 arttı

Bireysel emeklilik tarafında da büyük başarılara imza attıklarının altını çizen Çakmak, “Türkiye Hayat Emeklilik olarak, fon büyüklüğümüzü 5 yılda %1014 oranında artırarak 367,5 milyar TL’ye ulaştırırken 5,1 milyon katılımcı sayımızla sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Sadece yönettiğimiz fon büyüklüğünde değil; sunduğumuz getirilerle de sektörde öncü bir rol üstlendik. 2025 yılının ilk yarısında BES ve OKS olmak üzere tüm sektör genelinde ağırlıklı getiri %20,14 iken, biz katılımcılarımıza %23,22 getiri sağlayarak sektör lideri olduk. Bunun yanı sıra Türkiye Hayat Emeklilik olarak, yatırım trendlerindeki hızlı değişimin şirketler için güçlü bir adaptasyon kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımları beraberinde getirdiğinin bilinciyle katılımcılarımıza sunduğumuz geniş fon yelpazemize yeni temaları da ekledik” dedi.

Ülkenin stratejik varlıklarına güvence sunmaya devam

Türkiye Sigorta olarak; telekomünikasyondan uydulara, sondaj gemilerinden barajlara, enerji santrallerinden uçaklara kadar ülkenin stratejik varlıklarını güvence altına almaya devam ettiklerini kaydeden Çakmak; sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projelere imza attıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Yenilenebilir enerji alanında 731 hidroelektrik santrali poliçesi, 213 rüzgâr enerji santrali poliçesi, 5.104 güneş enerji santrali poliçesi, 147 biyokütle ve biyogaz enerji santrali poliçesi, 192 jeotermal enerji santrali poliçesi düzenleyerek ülkemizin enerji yatırımlarını güvence altına aldık. Yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 5 yılda toplam 40 bin fidan bağışında bulunarak ülkemize nefes olduk.

Ayrıca adımızdan aldığımız güçle sporun ve sporcunun da yanında yer alarak Basketbol Süper Ligi’ne ve Türkiye Basketbol Ligi’ne destek verdik. 2021 yılından bu yana Türkiye Ampute Milli Futbol Takımımıza ve bireysel para milli sporcularımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Sigorta olarak ülkemizin dört bir yanında milyonlara güvence sunmaya, ülkemizle birlikte büyümeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. 5 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güvenin ve başarının adresi olmaya devam edeceğiz. 5’inci yaşımız kutlu olsun.”