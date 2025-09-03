Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekleriyle gerçekleşen fuar; 11 ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve üreticilerini buluşturuyor. Bu yıl fuarın güçlü katılımcılarından biri de dört markası ile tarımsal üretime güç veren Albayrak Grubu oldu.

Erzurum’un tarımsal potansiyelini modern teknolojiyle daha verimli hâle getirmeyi hedefleyen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’da, Albayrak Grubu, birbirinden güçlü markaları ile yer aldı. Albayrak Grubu, tarım ve hayvancılık sektörünün önemli markaları Sukkar Şeker, Mezra Ziraat, TÜMOSAN ve Bolber ile fuarda yer aldı. Grup, şeker üretiminden modern tarım uygulamalarına, yerli traktör teknolojisinden geleneksel lezzetlerin markalaşmasına kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin üretim gücünü sergiliyor.

Fuar vesilesiyle önemli doğa sorunlarına da dikkat çeken Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, “Özellikle su sorunun yoğun bir şekilde yaşandığı dünyamızda tarımın anlamını yeniden değerlendirmek gerekir. Albayrak Grubu’nun tarım ve hayvancılığa bakışı bu nedenle modern yaklaşımlar ve yağmurlama sulama sistemleri ile oluşuyor. Erzurum’da gerçekleşen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı gibi çalışmalar da bu konunun altını modern yöntemlerle çizmesi ile oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Fuar kapsamında; tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yem ve tohumculuktan organik ürünlere kadar geniş bir yelpazede en yeni ürünler Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Topraktan Sofraya, Çiftçiden Geleceğe

Tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen kurum, kuruluş ve aktörlerini bir araya getiren Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda Albayrak 4 markası ile katıldı. Albayrak Grubu’nun fuardaki varlığı, sadece ürün tanıtımından öte; çiftçinin emeğine, toprağın bereketine ve yerli üretimin stratejik değerine duyulan inancın göstergesi oldu.

Sukkar’ın üretim gücü, Mezra Ziraat’in kalkınma vizyonu, TÜMOSAN’ın teknoloji yatırımları ve Bolber’in kültürel mirasıyla birleşen katılım; Erzurum’u Orta Doğu’nun bereketiyle buluşturan fuarda güçlü bir Türkiye hikâyesine dönüşüyor.

Bu hikâyeye değinen Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, “Sukkar markamız şeker üretiyor, Mezra markamız pancar üretiyor, Bolber ise bu üretilen şekeri paketleyerek halka arz ediyor. TÜMOSAN ise tarımda güçlü traktör ürünleri ile bir bütün oluşturuyor. Böylelikle Albayrak, topraktan sofraya kadar aralıksız bir süreci üstleniyor. Bu yaklaşıma ek olarak Doğu Anadolu’nun en büyük sanayi tesisi Erzurum Şeker Fabrikası ile bölgeye 3,5-4 Milyar TL katkıda bulunmasıyla da önemli bir noktadadır.” açıklamasında bulundu.

80 - 85 ton şeker üreteceğiz. Türkiye kurak mevsim yaşadı. İç Anadolu2da su konusunda ciddi sorunlar var. Erzurum bu konuda şanslı.

Tarımın Kalbi 7 Eylül’e Kadar Erzurum’da Atacak

21 farklı ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, tarım makineleri üreticileri, tarım teknolojisi firmaları, tarım finansmanı sağlayan bankalar, çiftçi sigorta kuruluşları ile üreticiler ve çiftçiler bir araya getiren Fuar, 7 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.