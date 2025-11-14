Şehitlerimiz İçin Ankara’da Devlet Töreni Düzenlendi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Gece boyunca süren işlemlerin tamamlanmasının ardından şehitler, Mürted Hava Üssü’ndeki askeri tören için konvoyla yola çıkarıldı.

3 Şehit Başkentte Toprağa Verilecek

Yapılacak askeri törenin ardından 17 şehit memleketlerine uğurlanacak. Baba ocağı Ankara olan 3 şehit için ise Cuma namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Türkiye Şehitlerini Uğurluyor

Bu acı haber, Türk milletini derinden etkilerken, vatandaşlar sosyal medyada ve çeşitli platformlarda şehitlerimize olan saygı ve sevgilerini paylaşıyor. Şehitlerimizin kahramanlıkları ve fedakarlıkları, Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak.