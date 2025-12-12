Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, AB denetçileri Temu’nun faaliyetlerinin, yeni yürürlüğe giren yabancı sübvansiyon düzenlemeleriyle uyumlu olup olmadığını araştırıyor. Bu düzenlemeler, yabancı devletlerden alınan mali desteklerin Avrupa pazarındaki rekabeti bozmasını engellemeyi hedefliyor.

AB’nin bu hamlesi, birlik bünyesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin devlet destekleriyle haksız avantaj elde etmesini önlemeye yönelik adımların bir devamı niteliğinde görülüyor. Birlik, daha önce Abu Dhabi National Oil Company’nin (ADNOC) Covestro’yu satın alma girişimini, ayrıca demiryolu ve temiz enerji sektörlerindeki Çin merkezli yatırımları da benzer denetim süreçlerine tabi tutmuştu.

Temu cephesinden baskına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, AB Komisyonu soruşturmanın detaylarını paylaşmaktan kaçınıyor. Uzmanlar, sürecin sonucunun Avrupa’da faaliyet gösteren diğer küresel e-ticaret platformları açısından da emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.