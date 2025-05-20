Bakan Ersoy: “Mavi Bayrak Ülkemize Çok Yakışıyor”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin elde ettiği başarıyı şu sözlerle duyurdu:

“Mavi Bayrak bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak! 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun.”

Antalya Liderliğini Pekiştirdi

Mavi Bayraklı plaj sayısında zirvede yine Antalya yer aldı. 233 plajıyla birinciliği kimseye kaptırmayan kent, Türkiye’nin çevreci turizm anlayışının lokomotifi olmayı sürdürüyor. Antalya’yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir izlerken, diğer iller arasında Balıkesir (48), Aydın (39), Samsun (16), Mersin ve Çanakkale (12’şer) öne çıkıyor. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi şehirler de listeye katkı sunarak Türkiye genelindeki çevre bilincinin arttığını gösteriyor.

Marinalarda Muğla, Teknelerde Yine Antalya Önde

Mavi Bayrak kriterlerine uygunluk sadece plajlarla sınırlı değil. 2025 verilerine göre, marina kategorisinde 10 marina ile Muğla başı çekerken; Antalya 6, İzmir ise 5 marina ile listede yer aldı. Turizm tekneleri kategorisinde ise Antalya 13 tekneyle liderliğini sürdürüyor.

10 Yeni Plaj Daha Eklendi

2024 yılında 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577’ye yükselerek 10 yeni plajın daha eklendiği bir artışla Türkiye'nin sürdürülebilir turizm politikasındaki kararlılığını gözler önüne serdi. Marina sayısı 27’den 29’a çıkarken, bireysel yat sayısı da 8 oldu.

Temiz Deniz, Güvenli Kıyılar, Sürdürülebilir Turizm

Mavi Bayrak Programı, Türkiye’de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Program kapsamında plajlarda 33, marinalarda 38, turizm teknelerinde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin karşılanması gerekiyor.

50’den fazla ülkede uygulanan bu prestijli çevre ödülü, temiz çevre, güvenli yüzme alanları ve sürdürülebilir turizm anlayışını ön plana çıkarıyor. Türkiye'nin bu alandaki kararlılığı, hem doğal güzelliklerin korunmasına hem de turizm gelirlerinin sürdürülebilir biçimde artırılmasına katkı sağlıyor.