17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında, Sabancı Holding ve Carrefour ortaklığı sona eriyor. Yaklaşık 30 yıldır devam eden iş birliğinin ardından, CarrefourSA’daki hisselerin yüzde 89,28’i Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye geçecek.

KAP'a yapılan açıklamada: "Şirketimiz hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin % 57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli payları ile diğer ana hissedarı Carrefour Nederland BV.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli payların (toplamda Şirketimiz sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların) tamamının, Yeni Mağazaclık A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda 17.04.2026 tarihinde bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu pay devir işlemleri sonrasında Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirecek olup; bu kapsamda pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca anılan yükümlülükten muafiyet tanınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı da tarafımıza bildirilmiştir.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır." denildi.

325 milyon dolarlık değerleme

Anlaşma, CarrefourSA’nın 325 milyon dolar şirket değeri üzerinden yapıldı. Devir sürecinde nihai bedel; kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi gibi kalemlere göre güncellenecek. Satın almanın tamamlanması ise Rekabet Kurulu onayına bağlı.

Yeni yapı kapsamında A101, Sabancı Holding’in yüzde 57,12’lik payını ve Carrefour Grubu’nun iştiraki Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16’lık hissesini devralarak kontrolü ele alacak.

Markalar bağımsız kalacak

Yeni Mağazacılık yönetimi, satın alma sonrası iki markanın birleşmeyeceğini vurguladı. Açıklamaya göre A101 ve CarrefourSA, farklı müşteri segmentlerine hitap eden ayrı markalar olarak faaliyetlerini sürdürecek. Bu stratejiyle hem indirim marketi hem de süpermarket segmentinde güçlü bir yapı kurulması hedefleniyor.

Sabancı’dan stratejik çıkış

Sabancı Holding cephesi ise bu kararı portföy dönüşümünün bir parçası olarak değerlendirdi. Şirket, gelecekte daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğü alanlara odaklanmak amacıyla perakende sektöründeki ağırlığını azaltma yönünde adım attı.

Sektörde dengeler değişebilir

Uzmanlara göre bu satın alma, Türkiye’de organize perakende sektöründe rekabet dengesini ciddi şekilde etkileyebilir. A101’in geniş mağaza ağı ile CarrefourSA’nın köklü süpermarket deneyiminin aynı çatı altında toplanması, sektörde yeni bir rekabet döneminin kapısını aralayabilir.



"Tecrübemizi aktararak yeni büyüme alanları oluşturmayı hedefliyoruz"

Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Erhan Bostan söz konusu işlemin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunun altını çizerken, "Türkiye genelinde yaygın mağaza ağımız, güçlü tedarik zincirimiz ve operasyonel verimlilik odağımızla, organize perakende sektöründe sürdürülebilir değer oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımız; yalnızca mevcut operasyonlarımızı büyütmeyi değil, aynı zamanda farklı iş modelleri ve formatlar üzerinden yeni büyüme alanları oluşturmayı da kapsıyor. Bu çerçevede Carrefoursa’nın köklü geçmişi ve güçlü mağaza ağı ile grubumuzun perakende tecrübesinin bir araya gelmesinin önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz. A101 ve Carrefoursa’nın faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda temel hedefimiz, tüm paydaşlarımızla bir arada çalışarak, Carrefoursa’nın faaliyet gösterdiği iş alanlarında güçlü ve sürdürülebilir büyüme sağlamak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşan, çeşitlenen bir perakende yapısı oluşturmaktır" dedi.



"Sermaye tahsisimizi geleceğin portföy yapısına göre şekillendiriyoruz"

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün de, sahip oldukları portföyü geleneksel holding modelinin ötesine geçen, icrada çevikliği öne çıkaran, yatırımcılarına sürdürülebilir değer oluşturmayı önceliklendiren bir anlayışla ele aldıklarının altını çizerek, "Bu yaklaşım; yalnızca mevcut varlıkları büyütmeyi değil, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda portföye giriş ve çıkışları da kapsıyor. Bu kapsamda, yaptığımız değerlendirmeler ve tüm paydaşlarımızla paylaştığımız stratejik yol haritamız kapsamında, Sabancı Holding portföyünde bulunan Carrefoursa hisselerinin Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devir sürecini başlattık. Dinamik portföy yaklaşımımız kapsamında, 30 yıllık ortağımız Carrefour ile birlikte aldığımız bu hisse devir kararı, gelecek hedeflerine çok daha odaklı ilerleyen bir Sabancı yapma vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu vizyon doğrultusunda sermaye tahsisimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin portföy yapısına göre de şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla, uzun vadeli değer oluşturan potansiyeli gördüğümüz alanlarda odağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Carrefoursa, ülkemizde organize gıda perakendesinin gelişimine de öncülük etmiştir. Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye teslim edeceğimiz bu bayrağın çok daha yükseklere taşınacağına olan inancımız tamdır. Bu kapsamda, bugüne kadar değer oluşturan tüm çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; önümüzdeki dönemde de bu güçlü birikimin değer üretmeye devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.