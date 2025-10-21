Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi konusunu ele aldı. Görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, enerji, ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarında stratejik iş birliği anlaşmaları resmileştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve kabineden önemli isimler eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda Erdoğan’a destek verdi.

Resmi temasların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge ziyaretini Katar ile sürdüreceği öğrenildi. İki ülke arasındaki anlaşmaların, ticaret ve yatırım alanlarında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Türkiye-Kuveyt İlişkilerinde Yeni Dönem

Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkiler, son dönemde ekonomik ve stratejik iş birlikleriyle güçleniyor. İmza töreninde hayata geçirilen anlaşmalar, enerji yatırımları, sanayi iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.