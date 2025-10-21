Ekovitrin Dergisi Otomotiv Sektörü Danışmanı Harun Reşit Tığlı’nın sorularını yanıtlayan Bayraktar, HOMER’in sektördeki farkını, dijitalleşmenin müşteri deneyimine etkisini ve filo yönetiminde sağladığı avantajları anlattı.

“Hizmetin değeri, güvenle ölçülür”

Bayraktar’a göre, HOMER’in temel önceliği hizmetin teknik kalitesinden ziyade, müşterinin sürece duyduğu güven. “Aracın kabulünden teslimine kadar tüm aşamayı sadeleştirdik ve merkezi bir sistemle koordine ediyoruz. Tüm süreç tamamen dijital ve araç sahibi her adımı avucunun içinde takip edebiliyor. En değerli hizmetimiz, sürecin öngörülebilir, şeffaf ve güvenilir olması” dedi.

Tek standart, çok marka

HOMER’in sektördeki rekabet avantajını, “tek standart – çok marka” felsefesi ile sağladığını belirten Bayraktar, “Her araç, her müşteri aynı kalite değerine sahip. Tüm servislerimizde günlük ortalama 1.500 araç onarımı gerçekleştiriliyor ve süreçlerimiz kendi geliştirdiğimiz yazılım ile randevudan teslimata kadar tamamen kontrol altında” diye ekledi.

Sigorta sektörüne yenilik

HOMER’in mini onarımdan lastik yönetimine, bakım ve yol yardımına kadar geniş bir hizmet portföyünü tek merkezden yönetmesi, sigorta sektörüne büyük kolaylık sağlıyor. Bayraktar, “Hizmet çeşitliliğini artırırken yönetimi sadeleştirdik. Sigorta şirketleri için hem maliyet kontrolü hem veri güvenilirliği sağlıyoruz. Araç, sürücü ve yolcuların ihtiyaçları şeffaf ve izlenebilir bir şekilde karşılanabiliyor” dedi.

Dijitalleşme ile güven sağlamak

Mobil uygulama ve dijital platformlar sayesinde müşteriler onarım sürecini anlık takip edebiliyor. Bayraktar, “Dijitalleşme sadece bilgi vermek değil, güven vermek demektir. Müşteri artık sürecin aktif bir parçası. Uçtan uca dijital platformumuz, hız, güven ve şeffaflığı bir araya getiriyor. Teknoloji, insanla temas eden bir araç haline geldi” şeklinde konuştu.

Zaman yönetiminde yenilikçi çözümler

Onarım süresini kısaltmak için süreçlerdeki gereksiz adımlar kaldırıldı ve ekipler arası iletişim tek platformda toplandı. Bayraktar, “Ortalama onarım süremiz, sektör ortalamasının oldukça altında. Müşteri, dijital ortamımız sayesinde Türkiye’nin her yerinde aynı standartlarda hizmet alabiliyor. Bireysel müşteriler için geliştirdiğimiz dijital üyelik ve uygun maliyetli paketler, tek tuşla tüm ihtiyaçları karşılamayı mümkün kılıyor” dedi.

Filo yönetiminde merkezi çözüm

Filo müşterilerinden gelen geri bildirimler, HOMER’in farkını net biçimde ortaya koyuyor. Bayraktar, “Artık her marka, her şehir, her servis tek standartta yönetiliyor. Bu, filo yöneticilerinin operasyonel yükünü ciddi şekilde azaltıyor. Sık aldığımız yorum şu: ‘Biz artık onarım değil, yönetim hizmeti alıyoruz.’ Bu, bizim varlık nedenimizin doğrulaması” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın mesajı net:

“Bizim için hasar, bir son değil; güvenin başladığı andır.”