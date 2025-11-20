Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki adet F-16’nın katılımıyla gerçekleştirilen testte KIZILELMA, ASELSAN üretimi MURAD AESA Radar ile hedef F-16’ya 30 mil mesafeden kilitlendi ve üzerinde taşıdığı TÜBİTAK SAGE geliştirdiği GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi üzerinden yapılan simüle atışta tam isabet sağladı.

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezinden kalkan milli insansız savaş uçağı, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görev uçuşunda hem insanlı savaş uçaklarıyla kol uçuşu gerçekleştirdi hem de radar-mühimmat entegrasyonunun doğrulanmasına yönelik üç kritik testi aynı anda tamamladı. Böylece KIZILELMA’nın bugüne kadar testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geride bıraktı.

30 Mil Mesafeden Kilit, Sanal Atışta Nokta Atışı

Gerçekleştirilen “Bayraktar KIZILELMA – GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve MURAD AESA Radar Performans Testi” kapsamında F-16’lardan biri KIZILELMA ile yan yana uçtu, diğeri ise “hedef uçak” rolünü üstlendi.

MURAD AESA Radar, 30 mil uzaklıktaki hedefi başarıyla tespit ederken, KIZILELMA’nın radarı F-16’ya sorunsuz şekilde kilitlenmeyi başardı. Ardından GÖKDOĞAN füzesi üzerinden elektronik ortamda yapılan simüle atışta hedefe sanal ortamda tam isabet kaydedildi. Bu sonuç, KIZILELMA’nın gelecekteki görüş ötesi (BVR) hava-hava muharebelerine yönelik yeteneklerinin somut bir göstergesi oldu.

Veri Bağı (Data Link) Başarıyla Doğrulandı

Testte en kritik aşamalardan biri de uçak-radar-mühimmat arasında kesintisiz veri aktarımının sağlanmasıydı.

KIZILELMA, hedefe kilitlendikten sonra MURAD AESA Radar’dan alınan anlık hedef konumu ve hız verilerini GÖKDOĞAN füzesine eksiksiz şekilde iletti. Bu doğrulama, milli insansız savaş uçağının yüksek teknoloji gerektiren BVR angajman kabiliyeti için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Üç Büyük Test Aynı Görevde Başarıyla Tamamlandı

Tekirdağ semalarında gerçekleştirilen uçuşta üç temel test eş zamanlı olarak icra edildi:

İnsanlı-insansız kol uçuşu: KIZILELMA ile F-16’nın birlikte uçması, geleceğin “insanlı-insansız ortak operasyon” konseptine ışık tuttu.

GÖKDOĞAN füze uyum testi: KIZILELMA’nın füze ile aerodinamik ve aviyonik uyumu başarıyla doğrulandı.

MURAD AESA Radar performansı: Radarın tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarımı gerçek uçuş koşullarında başarılı şekilde test edildi.

Savunma Sanayiinde Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor

Tamamen Baykar’ın öz kaynaklarıyla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasında insansız sistemlerin rolünü dönüştürecek adımlar atmaya devam ediyor. Simüle atışta elde edilen tam isabet, KIZILELMA’nın gelecekte hava muharebelerinde kritik görevler üstlenebileceğini ortaya koyuyor.