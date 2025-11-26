“Dünyada BAYKAR, İnsansız Hava Araçlarında Lider Konumda”

Bayraktar, Türkiye’nin insansız hava araçları alanındaki başarısına dikkat çekerek, “Ülkemizin göklerdeki bağımsızlığı için İHA’lar geliştiriyoruz. BAYKAR, bugün dünyada büyük İHA üretiminde en önde gelen şirketlerden biri konumunda. Yüzde 90 ihracat payı ile 37 ülkeye ürün gönderiyoruz ve bu alandaki en yakın rakibimizden üç kat daha büyüğüz” dedi.

Teknoloji ve İş Birliği ile Milli Güç

Bayraktar, teknoloji şirketlerinin iş birliği ile milli projelere katkı sağlamasının önemine vurgu yaptı: “Güçlerimizi birleştirerek ülkemize ve insanlığa katkımızı en iyi şekilde sunabiliriz. ASELSAN ve BAYKAR olarak derinlemesine teknoloji geliştirme kabiliyetimizle, İHA’ları kısa sürede seri üretime hazır hale getirdik ve ihtiyaç duyan ülkelere ihraç ettik. Somali gibi İHA’ya ulaşamayan ülkelere de bağış yaptık.”

Sağlıkta Milli Teknoloji Gururu

Bayraktar, fuaye alanında sergilenen sağlık teknolojilerini gördüğünde duyduğu gururu dile getirdi: “ASELSAN’ın geliştirdiği kalp-akciğer cihazları ve diğer ileri teknoloji ürünlerini görmek, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak beni gururlandırdı. Bu projeler, azim ve doğru sinerji ile neler başarabileceğimizin somut bir örneğidir. Sağlık Bakanlığımızın liderliğiyle dünyaya örnek bir mühendislik ve sağlık projesi ortaya çıktı.”

Yapay Zeka ve Geleceğin Teknolojisi

Bayraktar, yapay zekanın sağlık ve eğitim alanındaki potansiyeline de değinerek, “Yapay zeka, doğru kullanıldığında insan hayatını kolaylaştıracak büyük hizmetler sunabiliyor. Ancak doğru strateji ve uygulama çok önemli” ifadelerini kullandı.