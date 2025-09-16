Tekin’in avukatı Barış Demirkuş tarafından 10 Eylül 2025’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuruda, olağanüstü il kongresinin düzenlenebilmesi için gerekli belgelerin çağrı heyeti başkanı Gürsel Tekin’e verilmesi talep edilmişti.

Ancak ilçe seçim kurulu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları ile CHP tüzüğünü gerekçe göstererek, kongre sürecinde tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti.

Kurulun kararında şu ifadeler yer aldı:

“CHP tüzüğü ve kongre yönetmeliğine göre olağanüstü kongreye ilişkin tüm iş ve işlemlerden CHP Genel Merkezi sorumludur. İl seçim kurulu olarak yazışmalarımız ve işlemlerimizde muhatabımız il başkanlığı değil, CHP Genel Başkanlığı’dır. Başvuruda istenen belgelerin teslimine yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından talep kesin olarak reddedilmiştir.”

Bu karar sonrası gözler, CHP Genel Merkezi’nin kongre sürecine ilişkin nasıl bir adım atacağına çevrildi. Gürsel Tekin’in ve çağrı heyetinin itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.