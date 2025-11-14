Dün gece itibarıyla Ankara’ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi.

Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'in acı haberi, Çorum'a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken köyde taziye çadırı kuruldu.

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen devlet töreninin ardından şehidin naaşı helallik alınmak üzere köyüne getirildi. Daha sonra Akşemsettin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Şehit eşini askeri montuyla son yolculuğuna uğurladı

Kayseri'de Kalemkırdı Cami'nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Pilot binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi törenle Kartal Şehitliği'ne getirildi. Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. İlgen'in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, İlgen'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Şehit İlgen'in naaşı, top arabasına konarak Kartal Şehitliği'ne getirildi. Kortej havadan görüntülenirken, binlerce Kayserilinin şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadığı görüldü.

Eskişehirli şehit üsteğmen Emre Mercan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailenin 4 çocuktan en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'nın cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim katıldı.

Konyalı şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kuyucu'nun cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için cuma namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Fatmanur Kuyucu, babası İbrahim, annesi Fadimeana Kuyucu tabuta sarıldı.

Şehit Kuyucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde dualarla defnedildi. Şehidin cenazesine yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Milaslı Şehit Astsubay Kuran, son yolculuğuna uğurlandı

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37), memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.





Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda törenle karşılandı. Saygı duruşu ile başlayan törende, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu'na getirildi.





Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas ile yakınları gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.





Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Ankara, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan askerlerini uğurladı

Şehit Cüneyt Kandemir, Ümit İnce ve Cem Dolapci'nin cenazeleri ise Ankara'da toprağa verildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı ilçesindeki Ballıkpınar Mezarlığı'na, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın cenazeleri ise Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze namazına şehit ailelerinin yakınlarının yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Şehit Kaplan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40), memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnedildi.

Şehidin annesi Dilşat Kaplan, evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurladı. Çocukları da "Benim babam" yazısıyla vedalaştı.

"Benim babam" yazısıyla vedalaştılar

Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe, şehit babalarıyla üzerinde "Benim babam" yazılı fotoğrafına sarılarak vedalaştı. Evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurlayan anne Dilşat Kaplan’ın sözleri yürekleri dağladı. Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra, Amasya Valisi Önder Bakan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa

Balıkesir, Şehit Emre Sayın'ı son yolculuğuna uğurladı

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) naaşı Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Adem ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarını şehit olan oğulları için akıttı. Şehidin eşi Zeliha Sayın ise ayakta durmakta zorlandı.

Biri 3 aylık olan 3 çocuk sahibi Emre Sayın, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşlarına boğulan şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın'ı dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teskin etti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı: Eşi ve oğlu askeri kıyafet giydi

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu. Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı.





Eşi ve oğlu askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.





Helallik alındı, şehit dualarla uğurlandı

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı.