Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İran'ın Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadegh Motamedıan arasında “Sınır İlleri Ekonomi İşbirliği” mutabakatı imzalandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dün yapılan "Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nda sınır ticareti, ulaşım, gümrük ve turizm konularının ele alındığını belirtti. İki ülkenin ekonomik iş birliğini arttırmak amacıyla birbirinden önemli konular ve alt başlıklar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, “İstişare oturumlarımızın sonunda bir kez daha bütünün parçaların toplamından daha büyük olduğunu, ortak anlayış, inanç ve çözümlerle müşterek sorunlarımızın üstesinden gelinebileceğinin idrakine vardık. Sorunlarımıza farklı bakış açıları ve çözüm önerileri getirerek bunlar hakkında tecrübelerimizi paylaştık. İki gündür süren görüşmelerin sonunda kabul edilen nihai karar bildirilerini ortak mutabakat ile zapt altına aldık. Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısının verimli ve faydalı geçtiğine ve bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.



“Daha fazla anlaşmaya varmayı umuyoruz”

Türkiye-İran 6. Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadegh Motamedıan ise “Düzenlenen toplantı sayesinde bölgesel iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı umuyoruz. Mutabakata göre yakın zamanda Tahran'dan Hoy ve Ankara'ya kadar tren hattını işleteceğiz. Her iki tarafın turizm alanında da üst düzey ilişkileri bulunuyor. Toplantının sonuçlarından memnun kaldık. Bundan sonra her iki tarafın vali yardımcıları 3 ayda bir toplantı yapacak. Toplantının 7'ncisi önümüzdeki yıl Urmiye'de düzenlenecek. Mutabakatın uygulanmasıyla daha fazla anlaşmaya varmayı umuyoruz. Ayrıca Urmiye Gölü'nün şartlarının iyileştirilmesi için bilimsel ve idari işbirliğine hazırız” diye konuştu.