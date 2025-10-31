Avrupa pazarında ise aynı dönemde toplam 616.300 araç teslim ederek; birçok büyük üreticinin zarar açıkladığı bu dönemde hem finansal hem de adetsel başarısını en çok tercih edilen üçüncü marka unvanını koruyarak taçlandırdı. Marka için Avrupa dışındaki en büyük ikinci pazar pozisyonunu koruyan Türkiye’de yılın ilk 9 ayında 30 bini aşkın Škoda teslimatı gerçekleşti.

Elroq ve Enyaq’a büyük ilgi

Škoda, en büyük pazarı olan Almanya’da 153.800 teslimatla yıllık yüzde 9,9’luk bir büyüme kaydetti. İkinci büyük pazarı Çek Cumhuriyeti’nde 67.700 adet, Birleşik Krallık’ta ise 66.100 adetlik satış gerçekleştirildi. Ayrıca, filo satışlarında Avrupa genelinde ikinci sıraya yükselerek dikkat çekici bir başarıya da imza attı.

Marka, elektrikli model ürün gamını hızla genişletirken, mevcut modelleri de büyük ilgi görüyor. İlk 9 ayda dünya genelinde 150.700 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirilirken, Avrupa’da BEV ve PHEV modellerinin toplam satışlardaki payı yüzde 24,1’e yükseldi.

Bu dönemde Elroq ve Enyaq modelleri Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli araçları arasında üst sıralarda yer aldı. Elroq, Avrupa’da 3’üncü sırada yer alırken Enyaq Avrupa’da en çok tercih edilen 6’ncı elektrikli araç oldu. Elroq ayrıca, satışa sunulduğundan bu yana 100 bin sipariş barajını aşmayı başardı.

Škoda’nın Eylül ayında elektrikli araç teslimatları, aylık bazda tüm zamanların rekoru olan 17.400 adede ulaştı. Ekim sonu itibarıyla dünya genelinde tamamen elektrikli modellere yönelik siparişler ise 170.000 adedi geçti.

Türkiye pazarında rekora koşuyor

Yüce Auto–Škoda Türkiye, 2025 yılının ilk dokuz ayında toplam 30 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek yüzde 4’lük pazar payını korudu.

Türkiye pazarında ilk 9 ayda Yeni Skoda Superb 7.012 adet ile en çok tercih edilen model oldu. Onu sırasıyla 6.483 adet ile Kamiq, 6.240 adet ile Octavia, takip ederken tam elektrikli modellerinden Elroq 1242, Enyaq Ailesi ise 450 adetlik satış rakamına ulaştı.

Škoda, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Avrupa dışındaki pazarlarda da güçlü sonuçlar elde etti. Hindistan pazarında 49.400 araç teslim edilerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Yeni modellerle geleceğin mobilitesine yön veriyor

Yakın zamanda tanıtılan Epiq ile Škoda, markanın 2026’da pazara sunulacak tamamen elektrikli şehir içi SUV crossover modelinin üretime yakın bir ön gösterimini sunarken, Vision 7S konseptiyle uyumlu tamamen elektrikli 7 koltuklu bir SUV ve Vision O station modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni modeller, markanın Modern Solid tasarım dili ile şekillenen elektrikli geleceğinin temelini oluşturuyor.