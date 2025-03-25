Hafta Boyunca Hava Durumu Nasıl Olacak?

Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara’nın kuzey ve batı bölgeleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Sis ve Çığ Tehlikesine Dikkat! Sabah ve gece saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

Sağanak Yağışlar Cuma Günü Başlıyor Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, Cuma günü itibariyle batı illerimizden başlayarak Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle bayram öncesinde seyahat edecek vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak plan yapmaları öneriliyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Salı: Parçalı bulutlu, yer yer sisli

Çarşamba: Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek

Perşembe: Kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış ihtimali

Cuma: Kuvvetli sağanak yağışlar batı illerinden başlayarak yurdu etkileyecek

Cumartesi: Sağanak yağışlar doğuya doğru ilerleyerek etkisini sürdürecek

Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen güncellemeleri takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye edilmektedir.