Düzce'de 47 ilden 156 kulüp ve bin 404 sporcunun katılımıyla düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi U15 Kadın Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilen Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuları buluşturdu. 47 ilden 156 kulüp ve toplam bin 404 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Muğlalı genç sporcular, takım ve bireysel kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

U15 kadın takımı Türkiye şampiyonu

Nilsu Akpınar, Zümra Dila Oral ve Esma Kuş'tan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi U15 Kadın Takımı, güçlü rakipleri karşısında gösterdiği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Oğuz Kerem Köroğlu ve Zeynep Sare Akarca'dan oluşan U13 Karışık Takımı da şampiyonayı kürsüde tamamladı. Başarılı sporcular Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Muğla'ya bir derece daha kazandırdı.

Bireyselde iki Türkiye şampiyonu

Düzce'de düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu U13 kategorisinde Zeynep Sare Akarca, U15 kategorisinde yarışan Nilsu Akpınar da Türkiye Şampiyonu oldu. U15 kategorisinde mücadele eden Zümra Dila Oral ise Türkiye dördüncülüğünü elde ederek şampiyonayı önemli bir dereceyle tamamladı.

Başkan Aras: 'Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcuların elde ettiği başarıların Muğla için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, 'Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kentimizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızın elde ettiği dereceler hepimizi gururlandırdı. Türkiye şampiyonlukları ve kürsü dereceleriyle Muğla'ya dönmeleri, emeklerinin ve disiplinli çalışmalarının karşılığıdır. Başta sporcularımız olmak üzere onları yetiştiren antrenörlerimizi ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimizi kutluyorum. Muğla'da çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve başarılarını daha ileriye taşıması için spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz' dedi.